Lealtà o logica? Sul Foglio di ieri abbiamo descritto quali sono i due grandi partiti che nei prossimi mesi si andranno a confrontare nel mondo del Pd e che in un modo o in un altro decideranno il destino di questa legislatura. Da una parte c’è la lealtà del governo nei confronti del segretario del Pd, che suggerirebbe l’inevitabilità di una crisi di governo subito dopo l’approvazione di una legge elettorale (con voto dunque nel 2017). Dall’altra parte c’è invece il partito della logica, che suggerirebbe invece una traiettoria diversa per il governo: prendere tempo per rimettere insieme i cocci della sinistra, non far cadere un esecutivo che potrebbe realizzare alcune riforme importanti per il paese e far arrivare la legislatura fino alla sua conclusione naturale (con voto dunque nel 2018). All’interno del Partito democratico, come si sa, convivono molte anime legate a correnti particolari o a specifici leader politici. Abbiamo messo insieme i nomi di tutti (tutti) i parlamentari e senatori del Pd e abbiamo scritto accanto a ciascuno di loro la corrente di appartenenza e l’anno in cui ciascuno di loro desidera andare a votare. Tra coloro che vogliono votare nel 2017 ci sono le tre correnti che fanno parte del pacchetto di maggioranza del Pd: i renziani, i giovani turchi (Matteo Orfini-Andrea Orlando), l’area legata a Maurizio Martina. Tra coloro che vogliono votare nel 2018 ci sono due correnti di sinistra (Area Riformista oggi si è divisa tra la Sinistra dem di Gianni Cuperlo e la Sinistra riformista di Roberto Speranza) e poi c’è il grande corpaccione di Area Dem, la corrente di Dario Franceschini. Alla fine dei nostri calcoli il risultato è questo: tra Camera e Senato, i parlamentari e senatori intenzionati a votare nel 2017 sono 220 (168 alla Camera, 51 al Senato); mentre quelli intenzionati a votare nel 2018 sono 192 (131 alla Camera, 61 al Senato). Significa che la maggioranza dei democratici è allineata con l’idea del segretario di votare il prima possibile. Ma significa anche che per votare il prima possibile sarà necessario convincere la metà dei gruppi parlamentari. Buona lettura. E buona fortuna.



CAMERA DEI DEPUTATI



Andrea Martella: veltroniano, 2017

Alessia Morani: renziana, 2017

Caterina Bini: area dem, 2018

Marco Di Maio: renziano, 2017

Titti Di Salvo: ex sel, 2017

Cinzia Maria Fontana: area dem, 2018

Laura Garavini: renziana, 2017

Andrea Giorgis: indipendente, 2018

Daniele Marantelli: giovani turchi, 2017

Barbara Pollastrini: area riformista, tendenza Cuperlo 2018

Nicola Stumpo: area riformista, 2018

Matteo Mauri: area Martina, 2017

Luciano Agostini: area Martina, 2017

Roberta Agostini: area riformista, 2018

Ferdinando Aiello: ex sel, 2017

Luisella Albanella: giovani turchi, 2017

Tea Albini: area riformista, tendenza Cuperlo 2018

Maria Amato: fioroniana, 2018

Vincenzo Amendola: area Martina, 2017

Sesa Amici: area riformista, tendenza Cuperlo 2018

Sofia Amoddio: area dem, 2018

Maria Altezza: area dem, 2018

Michele Anzaldi: renziano, 2017

Ileana Argentin: renziana critica, 2017

Tiziano Arlotti: area riformista, 2018

Anna Ascani: lettiana, ora renziana 2017

Pier Paolo Baretta: area dem, 2018

Cristina Bargero: giovani turchi, 2017

Davide Baruffi: area Martina, 2017

Lorenzo Basso: lettiano-renziano, 2017

Demetrio Battaglia: renziano, 2017

Alfredo Bazoli: renziano, 2017

Lorenzo Becattini: area riformista, 2018

Teresa Bellanova: area Martina, 2017

Gianluca Benamati: fioroniano, 2018

Paolo Beni: bersaniano-cuperliano, 2018

Marco Bergonzi: renziano, 2017

Marina Berlinghieri: area dem, 2018

Giuseppe Berretta: giovani turchi, 2017

Pier Luigi Bersani: 2018

Mariastella Bianchi: veltroniana, 2017

Rosy Bindi: 2018

Franca Biondelli: area dem, 2018

Tamara Blazina: area Martina, 2017

Luigi Bobba: fioroniano, 2018

Sergio Boccadutri: renziano, 2017

Gianpiero Bocci: fioroniano, 2018

Francesco Boccia: ex lettiano, 2018

Antonio Boccuzzi: giovani turchi, 2017

Paola Boldrini: area dem, 2018

Paolo Bolognesi: indipendente, 2018

Lorenza Bonaccorsi: renziana, 2017

Francesco Bonifazi: renziano, 2017

Francesca Bonomo: area dem, 2018

Michele Bordo: giovani turchi, 2017

Enrico Borghi: lettiano, area dem 2018

Maria Elena Boschi: renziana, 2017

Luisa Bossa: area riformista, 2018

Chiara Braga: area dem, 2018

Paola Bragantini: area dem, 2018

Giorgio Brandolin: lettiano, 2018

Alessandro Bratti: area dem, 2018

Ludovico Vico: area Martina, 2017

Andrea Maestri: indipendente, 2018

Gianclaudio Bressa: area dem, 2018

Vincenza Bossio: area riformista, 2018

Giovanni Mario Salvino Burtone: bindiano, 2018

Vanessa Camani: giovani turchi, 2017

Micaela Campana: area Martina, 2017

Emanuele Cani: area Martina, 2017

Angelo Capodicasa: area riformista, 2018

Salvatore Capone: area Martina, 2017

Sabrina Capezzolo: renziana, 2017

Ernesto Carbone: renziano, 2017

Daniela Cardinale: fioroniana, 2018

Renzo Carella: veltroniano, 2017

Anna Maria Carloni: bassoliniana, 2018

Elena Carnevali: area Martina, 2017

Mara Carocci: area Martina, 2017

Marco Carra: area riformista, tendenza Cuperlo, 2018

Piergiorgio Carrescia: renziano, 2017

Maria Chiara Carrozza: lettiana, 2018

Ezio Primo Casati: bindiano, 2018

Floriana Casellato: area Martina, 2017

Franco Cassano: indipendente, 2018

Antonio Castricone: bersaniano, 2018

Marco Causi: veltroniano, 2017

Susanna Cenni: area riformista cuperliana, 2018

Bruno Censore: indipendente, 2018

Khalid Chaouki: giovani turchi, 2017

Eleonora Cimbro: area riformista, 2018

Laura Coccia, giovani turchi, 2017

Matteo Colaninno: renziano, 2017

Miriam Cominelli: area Martina, 2017

Paolo Coppola: renziano, 2017

Maria Coscia: veltroniana, 2017

Paolo Cova: bindiano, 2018

Stefania Covello: fioroniano, 2018

Filippo Crimì: renziano, 2017

Diego Crivellari: area dem, 2018

Magda Culotta: giovani turchi, 2017

Giovanni Cuperlo: 2017

Gian Pietro Dal Moro: lettiano, 2018

Luigi Dallai: renziano, 2017

Cesare Damiano: area Martina, 2017

Vincenzo D’Arienzo: giovani turchi, 2017

Andrea De Maria: giovani turchi, 2017

Roger De Menech: renziana, 2017

Paola De Micheli: area Martina, 2017

Umberto Del Basso De Caro: lettiano, 2018

Carlo Dell’Arringa: indipendente, 2018

Vittoria D’Incecco: renziana, 2017

Marco Donati: renziano, 2017

Umberto D’Ottavio: giovani turchi, 2017

Guglielmo Epifani: area riformista, 2018

David Ermini: renziano, 2017

Marilena Fabbri: area Martina, 2017

Luigi Famiglietti: renziano, 2017

Edoardo Fanucci: renziano, 2017

Davide Faraone: renziano, 2017

Gianni Farina: renziano, 2018

Marco Fedi: indipendente, 2018

Donatella Ferranti: area dem, 2018

Alan Ferrari: renziano, 2017

Andrea Ferro: renziano, 2017

Emanuele Fiano: area dem, 2018

Massimo Fiorio: giovani turchi, 2017

Giuseppe Fioroni: 2018

Paolo Fontanelli: area riformista, tendenza Cuperlo 2018

Filippo Fossati: indipendente, 2018

Gian Mario Fragomeli: indipendente, 2018

Dario Franceschini: area dem, 2018

Silvia Fregolent: renziana, 2017

Gianluca Fusilli: giovani turchi, 2017

Maria Gadda: renziana, 2017

Carlo Galli: indipendente, 2018

Giampaolo Galli: indipendente, 2017

Guido Galperti: ex lettiano, 2018

Paolo Gandolfi: renziano, 2017

Francesco Saverio Garofani: area dem, 2018

Daniela Gasparini: renziana, 2017

Federico Gelli: renziano, 2017

Paolo Gentiloni: renziano, 2017

Manuela Ghizzoni: area dem, 2018

Roberto Giachetti: renziano, 2017

Anna Giacobbe: area Martina, 2017

Antonello Giacomelli: area dem, 2018

Federico Ginato: area dem, 2018

Dario Ginefra: area Martina, 2017

Tommaso Ginoble: fioroniani, 2018

Gregorio Gitti: ex scelta civica, 2018

Fabrizia Giuliani: giovani turchi, 2017

Giampiero Giulietti: giovani turchi, 2017

Marialuisa Gnecchi: area riformista, tendenza Cuperlo 2018

Sandro Gozi: renziano, 2017

Gero Grassi: area dem, 2018

Maria Gaetana Greco: area riformista, 2018

Chiara Gribaudo: giovani turchi, 2017

Giuseppe Guerini: ex civatiano, 2017

Lorenzo Guerini: renziano, 2017

Mauro Guerra: area dem, 2018

Maria Gullo: area riformista, 2018

Yoram Gutgeld: renziano, 2017

Maria Iacono: area riformista, 2018

Tino Iannuzzi: area dem, 2018

Leonardo Impegno: area dem, 2018

Antonella Incerti: area Martina, 2017

Vanna Iori: renziano, 2017

Francesca La Marca: indipendente, 2018

Luigi Lacquaniti: ex sel, 2017

Francesco Laforgia: area riformista, tendenza Cuperlo 2018

Enzo Lattuca: area riformista, 2018

Giuseppe Lauricella: indipendente, 2018

Fabio Lavagno: ex sel, 2017

Donata Lenzi: area Martina, 2017

Danilo Leva: area riformista, 2018

Emanuele Lodolini: renziano, 2017

Alberto Losacco: area dem, 2018

Luca Lotti: renziano, 2017

Maria Anna Madia: renziana, 2017

Patrizia Maestri: area riformista, 2018

Ernesto Magorno: renziano, 2017

Gianna Malisani: area riformista, 2018

Simona Malpezzi: indipendente, 2018

Andrea Manciulli: area Martina, 2017

Massimiliano Manfredi: veltroniano, 2017

Irene Manzi: area Martina, 2017

Marco Marchetti: giovani turchi, 2017

Maino Marchi: giovani turchi, 2017

Raffaella Mariani: area dem, 2018

Elisa Mariano: indipendente, 2018

Siro Marrocu: giovani turchi, 2017

Umberto Marroni: area Martina, 2017

Giovanna Martelli: renziana, 2017

Pierdomenico Martino: area dem, 2018

Michela Marzano: indipendente, 2018

Federico Massa: giovani turchi, 2017

Davide Mattiello: indipendente, 2017

Alessandro Mazzoli: giovani turchi, 2017

Fabio Melilli: area dem, 2018

Marco Meloni: lettiano, 2018

Marco Miccoli: area Martina, 2017

Gennaro Migliore: ex Sel, 2017

Emiliano Minnucci: giovani turchi, 2017

Anna Margherita Miotto: bindiana, 2017

Antonio Misiani: giovani turchi, 2017

Michele Mognato: giovani turchi, 2017

Francesco Monaco: bindiano, 2018

Colomba Mongiello: renziana, 2017

Daniele Montroni: area Martina, 2017

Roberto Morassut: veltroniano, 2017

Sara Moretto: renziano, 2017

Romina Mura: indipendente, 2018

Delia Murer: indipendente, 2018

Alessandro Naccarato: giovani turchi, 2017

Martina Nardi: renziana, 2017

Giulia Narduolo: area Martina, 2017

Michele Nicoletti: bindiano, 2018

Nicodemo Oliverio: area dem, 2018

Matteo Orfini: giovani turchi, 2017

Andrea Orlando: giovani turchi, 2017

Alberto Pagani: area Martina, 2017

Giovanna Palma: bindiana, 2018

Valentina Paris: giovani turchi, 2017

Dario Parrini: renziano, 2017

Edoardo Patriarca: indipendente, 2018

Michele Pelillo: indipendente 2018

Vinicio Peluffo: veltroniano, 2017

Caterina Pes: veltroniana, 2017

Paolo Petrini: independente, 2018

Ileana Cathia Piazzoni: ex sel, 2017

Teresa Piccione: area riformista, 2018

Tommaso Currò: ex grillino, 2018

Alessio Tacconi: ex grillino, 2018

Gessica Rostellato: ex grillina, 2018

Flavia Piccoli Nardelli: area dem, 2018

Giorgio Piccolo: renziano, 2017

Salvatore Piccolo: fioroniano, 2018

Nazzareno Pilozzi: ex sel, 2017

Giuditta Pini: giovani turchi, 2017

Fabio Porta: giovani turchi, 2017

Giacomo Antonio Portas: indipendente, 2018

Ernesto Preziosi: indipendente, 2018

Francesco Prina: renziano, 2017

Lia Quartapelle: renziana, 2017

Fausto Raciti: giovani turchi, 2017

Michele Ragosta: ex sel, 2017

Roberto Rampi: area Martina, 2017

Ermete Realacci: renziano, 2017

Francesco Ribaudo: giovani turchi, 2017

Matteo Richetti: renziano, 2017

Andrea Rigoni: area dem, 2018

Maria Grazia Rocchi: area riformista, 2018

Giuseppe Romanini: area Martina-Turchi, 2017

Andrea Romano: ex scelta civica, 2017

Ettore Rosato: area dem, 2018

Paolo Rossi: indipendente, 2018

Anna Rossomando: giovani turchi, 2017

Michela Rostan: indipendente 2018

Alessia Rotta: renziana 2017

Simonetta Rubinato: fioroniana, 2018

Angelo Rughetti: renziano, 2017

Giovanni Sanga: fioroniano, 2018

Luca Sani: giovani turchi, 2017

Francesco Sanna: lettiano, 2018

Giovanna Sanna: giovani turchi, 2017

Daniela Sbrollini: area dem, 2018

Ivan Scalfarotto: renziano, 2017

Gian Piero Scanu: area dem, 2018

Gea Schirò: ex scelta civica, 2017

Chiara Scuvera: giovani turchi, 2017

Angelo Senaldi: renziano, 2017

Marina Sereni: area dem, 2018

Camilla Sgambato: renziana, 2017

Elisa Simoni: area dem, 2018

Roberto Speranza: area riformista, 2018

Luigi Taranto: indipendente, 2018

Mino Taricco: renziano, 2017

Assunta Tartaglione: renziana, 2017

Alessandra Terrosi: area riformista, 2018

Marietta Tidei: renziana, 2017

Mario Tullo: giovani turchi, 2017

Valeria Valente: giovani turchi, 2017

Simone Valiante: indipendente, 2018

Franco Vazio: renziano, 2017

Silvia Velo: dalemiana, 2018

Laura Venittelli: area riformista, 2018

Liliana Ventricelli: giovani turchi, 2017

Walter Verini: veltroniano, 2017

Sandra Zampa: prodiana, 2017

Alessandro Zan: ex sel, 2017

Giorgio Zanin: renziano, 2017

Giuseppe Zappulla: area riformista, 2018

Diego Gardini: giovani turchi, 2017

Davide Zoggia: area riformista, 2018

SENATO



Albano Donatella: giovani turchi 2017

Amati Silvana: area dem, 2018

Angioni Ignazio: giovani turchi, 2017

Astorre Bruno: area dem, 2018

Bertuzzi Maria Teresa: area dem, 2018

Bianco Amedeo: bindiano, 2018

Borioli Daniele Gaetano: giovani turchi, 2017

Broglia Claudio: indipendente, 2018

Bubbico Filippo: area riformista, 2018

Caleo Massimo: area dem, 2018

Cantini Laura: renziana, 2017

Capacchione Rosaria: giovani turchi, 2017

Cardinali Valeria: giovani turchi, 2017

Casson Felice: ex civatiano, 2017

Chiti Vannino: indipendente, 2018

Cirinnà Monica: veltroniana, 2017

Cociancich Roberto: renziano, 2017

Collina Stefano: renziano, 2017

Corsini Paolo: area riformista, 2018

Cucca Giuseppe: indipendente, 2018

Cuomo Vincenzo: renziano, 2017

D’Adda Erica: area riformista, 2018

Dalla Zuanna Gianpiero: renziano, 2017

Del Barba Mauro: renziano, 2017

De Biasi Emilia Grazia: area dem, 2018

Di Giorgi Rosa Maria: renziana, 2017

Dirindin Nerina: ex civatiana, 2017

Esposito Stefano: giovani turchi, 2017

Fabbri Camilla: giovani turchi, 2017

Fasiolo Laura: indipendente, 2018

Fattorini Emma: indipendente, 2018

Favero Nicoletta: area dem, 2018

Fedeli Valeria: indipendente, 2018

Ferrara Elena: giovani turchi, 2017

Filippi Marco: indipendente, 2018

Filippin Rosanna: lettiana, 2018

Finocchiaro Anna: indipendente, 2018

Fissore Elena: giovani turchi, 2017

Fornaro Federico: area riformista, 2018

Gatti Maria Grazia: area riformista, 2018

Giacobbe Francesco: indipendente, 2018

Ginetti Nadia: renziana, 2017

Gotor Miguel: area riformista, 2018

Granaiola Manuela: area dem, 2018

Grasso Pietro: indipendente, 2018

Guerra Maria Cecilia: area riformista, 2018

Guerrieri Paolo: lettian-bersaniano, 2018

Pietro Ichino: renziano, 2017

Linda Lanzilotta: renziana, 2017

Idem Josefa: indipendente, 2018

Lai Bachisio Silvio: indipendente, 2018

Latorre Nicola: renziano, 2017

Lepri Stefano: renziano, 2017

Lo Giudice Sergio: ex civatiano, 2017

Lo Moro Doris: area riformista, 2018

Lucherini Carlo: area dem, 2018

Lumia Giuseppe: indipendente, 2017

Manassero Patrizia: indipendente, 2018

Manconi Luigi: indipendente, 2017

Marcucci Andrea: renziano, 2017

Alessandro Maran: renziano, 2017

Margiotta Salvatore: area dem, 2018

Marino Mauro Maria: renziano, 2017

Martini Claudio: indipendente, 2018

Mattesini Donella: renziana, 2017

Micheloni Claudio: area riformista, 2018

Migliavacca Maurizio: area riformista, 2018

Mineo Corradino: indipendente, 2018

Minniti Marco: renziano, 2017

Mirabelli Franco: area dem, 2018

Morgoni Mario: renziano, 2017

Moscardelli Claudio: area dem, 2018

Mucchetti Massimo: indipendente, 2018

Maturani Giuseppina: giovani turchi, 2017

Orru' Giovanna: indipendente, 2018

Padua Venera: indipendente, 2018

Pagliari Giorgio: area dem, 2018

Parente Annamaria: area dem, 2018

Pegorer Carlo: area riformista, 2018

Pezzopane Stefania: renziana, 2017

Pignedoli Leana: renziana, 2017

Pinotti Roberta: area dem, 2017

Pizzetti Luciano: area Martina, 2017

Puglisi Francesca: area dem, 2018

Puppato Laura: ex civatiana, 2017

Ranucci Raffaele: veltroniano, 2017

Ricchiuti Lucrezia: ex civatiana, 2017

Rossi Gianluca: giovani turchi, 2017

Russo Francesco: lettian-renziano, 2018

Ruta Roberto: fioroniano, 2018

Saggese Angelica: lettian-renziana, 2017

Sangalli Gian Carlo: giovani turchi, 2017

Santini Giorgio: indipendente, 2018

Scalia Francesco: indipendente, 2018

Silvestro Annalisa: giovani turchi, 2017

Sollo Pasquale: area dem, 2018

Sonego Lodovico: area riformista, 2018

Spilabotte Maria: ex civatiana, renziana, 2017

Sposetti Ugo: indipendente 2018

Tocci Walter: indipendente, 2017

Tomaselli Salvatore: giovani turchi, 2017

Tonini Giorgio: renziano, 2017

Tronti Mario: indipendente, 2018

Turano Renato Guerino: indipendente, 2018

Vaccari Stefano: giovani turchi, 2017

Valentini Daniela: area dem, 2018

Valdinosi Mara: indipendente, 2018

Vattuone Vito: area dem, 2018

Verducci Francesco: giovani turchi, 2017

Zanda Luigi: area dem, 2018

Zanoni Magda Angela: giovani turchi, 2017

Zavoli Sergio: indipendente, 2018