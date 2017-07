L'Austria minaccia (ancora) di chiudere il Brennero

Migrazioni, Bershidsky ("Bloomberg"): col bando ai gommoni l'Ue "si arrampica sugli specchi"





- Con la decisione di bandire la vendita di gommoni e motori fuoribordo alla Libia, nel tentativo di limitare le partenze di migranti dalle coste di quel paese nordafricano, l'Unione Europea "si arrampica sugli specchi anziché intraprendere una azione aggressiva per porre fine al traffico di esseri umani". A scriverlo, in un editoriale su "Bloomberg", è l'opinionista Leonid Bershidsky, che sottolinea come le imbarcazioni che trasportano i migranti, perlopiù africani, "siano da lungo tempo l'obiettivo degli sforzi europei di contrastare la rete di trafficanti di esseri umani che controlla la rotta Libia-Italia". Dall'inizio del 2015 allo scorso giugno, l'operazione navale europea "Sophia" ha distrutto 452 natanti: si trattava perlopiù di grosse imbarcazioni in legno, in grado di trasportare ciascuna sino a 500 persone e che "offrivano ai trafficanti i maggiori margini di utile". Rimuovere queste imbarcazioni "ha reso l'attraversamento del Mediterraneo più rischioso". Come sottolineato dalla stessa Commissione europea, i trafficanti si sono adattati mutando il loro modello di business: i migranti vengono imbarcati "in gommoni del tutto incapaci di tenere il mare, che non hanno alcuna possibilità di raggiungere autonomamente le coste italiane"; no ce n'è bisogno: i trafficanti hanno al certezza che la grande maggioranza dei migranti che prendono il mare verranno imbarcati dalle navi della stessa operazione Sohpia o da quelle delle organizzazioni non governative a poche miglia dalle coste libiche. L'impiego dei gommoni, però, ha causato un aumento della mortalità in mare, e "la priorità alla distruzione delle imbarcazioni" da parte dell'Ue non ha minimamente ridimensionato i flussi migratori: il 14 luglio, ricorda Bershidsky, sono sbarcati in Italia 5.122 migranti, un numero vicino al record di 5.504 migranti segnato il 31 agosto dello scorso anno. Bruxelles, critica però l'opinionista, prosegue imperterrita sulla stessa linea, ignorando un rapporto della stessa operazione Sophia datato dicembre 2015, e pubblicato da WikiLeaks tre mesi più tardi, in cui è messo nero su bianco che "i rapporti di barche in gomma (sic) importate dalla Cina attraverso Malta e la Turchia sono avvalorati dalla recente intercettazione, da parte della dogana maltese, di 20 imbarcazioni in gomma in un container destinato a Misurata, in Libia". Oggi quel carico verrebbe bloccato, ammette l'opinionista, ma l'Ue ha "pochissimo controllo" sul commercio di imbarcazioni gonfiabili dalla Cina, e ancor meno su quello dalla vicina Tunisia; l'industria cinese delle barche gonfiabili "conta almeno 180 costruttori", ricorda Bershidsky, e circa i due terzi delle imbarcazioni di questo tipo importate dall'Europa proviene proprio dalla Cina. Sul portale di e-commerce cinese Alibaba i gommoni vengono apertamente commercializzati con l'appellativo di "barche per migranti". Il "bando" dell'Ue "farà solamente deviare il traffico da Malta alla Turchia e al Nordafrica", senza contare che le nuove sanzioni di Bruxelles includono un'esenzione per i pescatori "che verrà sfruttata" dai trafficanti. Se per qualche ragione le sanzioni europee dovessero davvero limitare l'afflusso di gommoni in Libia, poi, "i trafficanti si limiterebbero a sovraccaricare ancor più le imbarcazioni a loro disposizione e a riutilizzarle, anziché affondarle in mare aperto; ciò no ridurrebbe affatto il flusso dei migranti, scrive Bershidsky, ma probabilmente innalzerebbe ulteriormente la mortalità nel Mediterraneo. L'Ue, conclude l'opinionista, continua a illudere sé stessa e i suoi cittadini che la crisi libica "possa non essere risolta con la forza. "La forza - sostiene invece l 'autore dell'editoriale - è proprio ciò che probabilmente risolverà la crisi, una volta che la milizia più forte avrà consolidato al propria presa sul paese, o che quest'ultimo si sarà diviso come la Somalia". Ad eccezione del sostegno militare ai gruppi ribelli più forti, un'opzione "inaccettabile" per l'Ue, "l'unica soluzione al traffico umano dalla libia sarebbe una forza di spedizione incaricata di perseguire i trafficanti", un'operazione che però "potrebbe condurre solo la Nato, che del resto ha contribuito a generare il caos attuale e dovrebbe aiutare a risolverlo".