Lettera d’amore all’attrice della pubblicità sul metrò

Lettera d’amore all’attrice della pubblicità dell’Oral B. Gentile amore, vi ho visto ieri sul metrò di Milano (fermata Lampugnono). Siete bellissima. Questo per dimostrare che non scrivo lettere d’amore solo a donne che vedo in televisione. Non ho mai visto a Milano e nemmeno a Zurigo una donna così bella. Vorrei incontrarvi per chiedervi la vostra amicizia su Facebook. Potete oggi alle 5? Sarò al parco di Villa Carlotta a Como. Sarò quello che farà finta di leggere il Foglio.