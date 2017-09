Ho amato tutte le Miss Italia

Dispiace dirlo perché sembra di mancare di rispetto ai paesi area OC.SE. Anche questi organizzano concorsi di bellezza per donne. Il miglior concorso di Bellezza al mondo è quello di Patrizia Mirigliani. Miss Italia. Per me e milioni di uomini è l’Appuntamento Televisivo dell’anno. Sono contento che lo fanno su La 7. Infatti ho seguito in prima serata anche le selezioni per arrivare alle 30 finaliste dette: le 30 donne più belle del mondo.

Con un altro gruppo di fan siamo al campeggio di Jesolo da ieri. Prima si è seguita la carovana di Miss Italia in tutti i posti delle preselezioni. Che passo l’estate così è dal 1989. Quando ha vinto la fantastica Eleonora Benfatto (detta sogno). Conosco a memoria tutte le vincitrici del concorso (dal 1970) e dal 1980 anche chi è arrivata nelle prime dieci classificate.

Eleonora Benfatto (1989)

Conosco tutte le vincitrici delle fasce: da Miss Cinema a Miss Eleganza, Miss Italia nel Mondo, Miss Sorriso, Miss Ti Amo ecc. Ragazzi, ripeto, tutte bellissime. La concorrente che mi è rimasta più nel cuore è Simona Caponnetto. Era Miss Italia 1993. Non si era mai vista una ragazza così bella. Vinse il concorso del Radiocorriere TV. Tengo ancora la sua foto (in copertina) che ho mandato tramite What’s up a Piero Vietti. Non ho l’abitudine di ritagliare foto dai giornali di donne bellissime. (Anzi sì) tengo quelle di Edwige Fenech e Simona Caponnetto. Più quella di Claudia Trieste (Miss Italia), Denny Mendez (Miss Italia). Ok! Diciamo la verità, tengo tutte le foto di tutte le partecipanti di tutte le edizioni. Infatti anche questa settimana Sorrisi e Canzoni ha fatto una scheda per ogni ragazza che partecipa.

Denny Mendez (1996)

Rachele è la Miss Italia in carica, ha fatto impazzire d’amore me e altri (tanti). Alice Sabatini (già destinataria di una lettera d’amore tramite Il Foglio è Miss 2015). Bellissima forse la più bella Miss di sempre. A domanda del giurato Amendola: in che periodo storico avresti voluto vivere? Alice risponde nel 19431 Grande gaffe. Era troppo emozionata. E per questo la amiamo.

Rachele Risaliti (2016)

Giusy Buscemi altra Miss che ha ricevuto milioni di proposte di matrimonio. E concludo ricordando le 2 Miss Italia che grazie a loro faccio questo lavoro. Anna Valle (detta Amore) e Daniela Ferolla che è destinataria di diverse lettere d’amore.

Anna Valle (1995)

Anzi la rubrica Innamorato Fisso del Foglio è nata all’inizio per Selvaggia Lucarelli; che amo. Poi per Manila Nazzaro…poi per Claudia Trieste…poi per Nadia Bengala… poi per…

Manila Nazzaro (1999)

Siamo uomini che abbiamo sempre basato il nostro amore sulla vincitrice di Miss Italia. Noi ci si innamorava fisso di chi vinceva ma anche di Sarah Baderna, 4^ classificata a Miss Italia e poi 2^ a Miss Universo a Taiwan.

Sarah, amore, la più importante lettera d’amore che Il Foglio ha pubblicato era per te. Un saluto a papà Mirigliani che ha inventato il concorso. Noi da casa voteremo sempre e vorremmo fidanzarci con una Miss anche se è arrivata ultima.

Baci Bauxite Man, già nel gruppo dei supereroi Marvel con La Cosa; Hulk; Captain A. e Fantastici 4 e X-Men. Tutti questi miti erano in disaccordo su tutto tranne su una cosa. L’amore per Roberta Capua Miss Italia.

P.s. A parziale correzione di quello scritto sopra. Federica Moro, Miss Italia 1982 (anno del Mondiale spagnolo) è forse quella che più l’Italia ha amato. Anzi direi di più nel cuore italico è rimasta tantissimo Stefania Bivone Miss Italia 2011. Per non parlare poi di Francesca Chillemmi 2003. Forse la più amata.Ma però ci sarebbe…