Lolita non sono io

Madri si nasce. E Lolita invece no. “Ero stata promossa Questora a soli quarant’anni ma questo non mi aveva resa felice. Uno dei punti deboli del mio carattere era ignorare sfumature ed equilibri possibili tra vita professionale e affettiva. Aspiravo alla perfezione ma non era un bene. Pensai alla mia migliore amica. Per quanto eccessiva, era riuscita a combinare tutto: figli, carriera, vita sentimentale. Il mio orologio biologico stava per scadere e l’inquietudine che questo mi provocava non era un...

