C'è un paese ostile che attacca la democrazia americana. Questo è il cuore dell'inchiesta

Milano. I due pianeti sono di nuovo qui, Laura Inghram, star di Fox News, lo ha detto chiaro: se pensate che le prime incriminazioni dell’inchiesta guidata da Robert Mueller dimostrino qualcosa contro Donald Trump, “vivete su un altro pianeta”. L’altro pianeta è quello in cui si pensa che invece qualcosa sia successo, e che questo qualcosa non sia affatto una buona notizia per Trump. Questi due pianeti sono sempre gli stessi, dalla campagna presidenziale in poi, non c’è possibilità di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.