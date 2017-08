Angela Merkel o della soddisfazione. La rilevanza non solo politologica delle elezioni tedesche del 24 settembre è nella parola “soddisfazione”. Dovrebbe essere una parola proibita, in teoria: basti pensare a Trump e alla elegia di un’America disperata e tradita o alla Brexit come ribellione alle leggi di Bruxelles e allo sradicamento di un fiero e isolano carattere della nazione; basti pensare all’idea di successo del “momento populista” in molte parti d’Europa, per un breve periodo Gemania compresa, l’idea di un...

