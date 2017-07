Macron e Merkel duettano a distanza sulla loro alleanza europeista

Roma. Non saranno cinque anni di “aggiustamenti” e “mezze misure”, ha detto Emmanuel Macron lunedì a Versailles di fronte ai parlamentari riuniti per questa – interminabile – edizione francese dello Stato dell’Unione (l’evento si terrà ogni anno, ha detto il presidente francese, fateci l’abitudine). Ai presenti, alcuni arrivati con qualche sospetto nei confronti di questa “superpresidenza” mostrando sotto il braccio l’edizione di lunedì di Libération con Macron nei panni di Giove come da sua antica citazione (alcuni, come i deputati...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.