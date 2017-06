Gli incendi in Andalusia minacciano un parco patrimonio Unesco

I vigili del fuoco spagnoli hanno lavorato per tutta la notte a Moguer, nella provincia di Huelva, in Andalusia, per cercare di controllare l'incendio scoppiato sabato e che si avvicina al Parco Nazionale di Donana, un tesoro forestale dichiarato Patrimonio dell'Umanità e Riserva della Biosfera dall'Unesco. Le autorità sospettano che le fiamme non siano state originate da cause naturali. In ogni caso nella notte i vigili del fuoco hanno creato una "linea di difesa" attorno all'incendio e le autorità si sono dette "moderatamente ottimiste" sull'evoluzione del rogo che sperano venga messo sotto controllo nell'arco della giornata.



L'incendio è scoppiato sabato notte, a circa 5 chilometri dall'Espacio natural di Donana; e ha obbligato circa 2mila persone ad allontanarsi. Estinguere le fiamme è difficile a causa del vento mutevole. Nell'arco della giornata è previsto che si uniscano ai lavori di spegnimento 15 mezzi aerei.