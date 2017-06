Roma. È la trasformazione dello sport da gioco in “safe space”, dal nome di quei comici spazi politicamente corretti che impazzano nelle migliori università d’America. Come se la funzione dello sport fosse diventata quella di essere una bandiera di probità morale. Ma se lo sport diventa un banale esercizio etico, i rappresentanti del mondo dello sport devono incarnare tutti i valori ufficiali della società benpensante. Così, quando qualcuno si comporta in modo discutibile, c’è totale indignazione, perché tutto nello sport deve...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.