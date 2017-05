L'Europa lancia una charme offensive su Trump, con poche speranze

Bruxelles. Quattro mesi dopo il suo ingresso alla Casa Bianca, Donald Trump fa molta meno paura all’Europa. Il presidente americano domani sarà nella capitale europea per il primo incontro faccia a faccia con i leader delle istituzioni comunitarie e per un summit di alto livello dei capi di stato e di governo della Nato. L’Unione europea non è più destinata a sgretolarsi dopo la “fantastica” Brexit. L’Alleanza atlantica non è più un’organizzazione “obsoleta”. La guerra commerciale non si è materializzata....

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.