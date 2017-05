Che Trump fosse un pericoloso cialtrone, un leader banalmente infantilizzante e infantile, un re degli ignoranti, alcuni di noi, pochi, lo avevano capito per tempo. Non faccio l’elenco delle cose, ad alto o medio contenuto incostituzionale, con sospetto di sfumatura criminale, capaci di dimostrare l’assunto. Il lettore del Foglio sa, ne sa più di me. Ora bisogna vedere se il Grand Old Party, questa riserva di bassa energia politica e civile, questo partito avvilito da un clamoroso take over televisivo...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.