Trump si congratula con Erdogan e lascia l'Europa perplessa

Questa mattina il presidente americano Donald Trump ha sentito telefonicamente il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e si è congratulato per l'esito del referendum costituzionale di domenica scorsa, che con il 51,4 per cento di "Sì" introduce una serie di misure di tipo autoritario in Turchia. Finora solo Qatar, Guinea, Gibuti e il movimento terroristico palestinese di Hamas si erano complimentati con Erdogan.

Le congratulazioni di Trump arrivano nonostante le polemiche sulla legittimità del voto, messo in dubbio sia da una parte consistente dei cittadini turchi sia dall'Osce. Ieri l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ha divulgato una relazione che evidenzia alcune criticità nel processo democratico che ha accompagnato il referendum. Secondo l'Osce potrebbero essere 2,5 milioni le schede invalide che sono state conteggiate per raggiungere la risicata maggioranza con cui ha vinto il "Sì".

In questo contesto le congratulazioni di Trump legittimano la vittoria di Erdogan ma lasciano sgomenti tutti gli altri, spiega la Bbc. Specialmente dopo l'invettiva che il presidente turco ha pronunciato ieri contro "la mentalità crociata" dell'occidente, con cui ha respinto con forza le accuse dell'Osce sulla validità del voto. L'endorsement di Trump evidenzia inoltre la distanza di Washington dall'Europa, da cui invece sono arrivati commenti più cauti che richiamano Erdogan al dialogo con l'opposizione.

La telefonata tra i due presidenti era già programmata e si è concentrata sulla Siria, una delle questioni centrali nella relazione tra i due paesi, legata indissolubilmente al tema dei curdi. Erdogan spera infatti che la nuova Amministrazione americana riveda la propria posizione nei confronti del Ypg, le milizie dei curdi siriani che Obama ha sostenuto nella lotta al terrorismo dell'Isis.





Intanto il presidente turco ha prorogato di altri tre mesi lo stato di emergenza, in vigore dallo scorso luglio dopo il tentato golpe mentre il primo ministro Binali Yildirim ha ribadito ancora oggi che il governo respinge le critiche sulla regolarità del voto. "Si tratta di un vano tentativo di mettere in dubbio il risultato", ha spiegato Yildirim. "La volontà del popolo ha rispecchiato il risultato delle urne e il dibattito è finito. Tutti dovrebbero rispettarne l'esito, in particolare la principale opposizione", ha detto il primo ministro riferendosi al partito repubblicano Chp che già da ieri ha chiesto alla Commissione elettorale suprema (Ysk) di annullare l'esito del referendum.