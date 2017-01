L'imam francese che si scaglia contro "l'islam beduino che vieta di festeggiare il Capodanno"

Roma. "Scusate, io non festeggio il nuovo anno perché sono un vero musulmano. Quasi la totalità degli imam di Francia ha vietato ai francesi di festeggiare il Natale e di augurare Buon anno ai musulmani e ai non musulmani. Della serie, l'islam religione di pace…".



A scriverlo, in un post su Facebook pubblicato poche ore dopo la strage di Capodanno a Istanbul, è stato Hocine Drouiche, già vicepresidente della Conferenza degli imam di Francia e da tempo critico della deriva radicale e antioccidentale dei responsabili dei centri religiosi islamici oltralpe. "Oggi ho constato i risultati di questi avvisi incomprensibili e illogici incontrando diversi religiosi musulmani che ricevevano gli auguri di Buon Anno alla stregua di un insulto. Sono imbarazzati, ti guardano in modo strano e rispondono: non è la nostra religione!. Come se il nuovo anno fosse proprio di una precisa religione. Fortunatamente – ha proseguito Drouiche – ci sono musulmani aperti che ricevono con un sorriso gli auguri per il nuovo anno".

L'imam di Nimes va oltre e scrive che "l'islam di questi imam non è un vero islam di pace e di convivenza. E' un islam beduino e arcaico. Il ministero dell'Interno che finanzia la Conferenza francese del culto musulmano deve rivedere i suoi programmi e i suoi partner. Per me, le stragi del Bataclan, dell'Hyper Cacher e di Nizza cominciano da questi moniti carichi di odio. Buon anno a tutti i miei amici musulmani, ebrei, cristiani e atei".