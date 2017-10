Di fronte alle contraddizioni del sovranismo, le imprese strappano le proprie radici, piantano le tende altrove, diventano apolidi. La grande fuga delle banche e delle imprese catalane davanti all’indipendentismo naïf dei populisti catalani né è l’esempio più recente: decine di imprese, tra le quali sei su sette delle maggiori quotate all’Ibex35, hanno frettolosamente trasferito le proprie sedi in altre regioni, le banche hanno spostato i conti correnti per timore di una corsa agli sportelli, le piattaforme di turismo online come...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.