Nobel per la Letteratura 2017 a Kazuo Ishiguro

Il premio Nobel per la Letteratura 2017 è stato assegnato a Kazuo Ishiguro. Un nome che ai più dirà poco o niente ma evidentemente, dopo la scelta “esotica” di Bob Dylan, l'Accademia di Svezia ha preferito ritornare nei ranghi. E così ha assegnato il Premio a questo scrittore giapponese (è nato a Nagasaki l'8 novembre 1954) naturalizzato britannico.

Dovendo scegliere un rappresentante della letteratura giapponese il pubblico, probabilmente, avrebbe preferito Haruki Murakami, ma l'Accademia, si sa, non ha tra le sue missioni quella di accontentare il pubblico (e comunque già lo scorso anno aveva “ceduto" su Dylan). Così ecco spuntare dal cilindro Ishiguro che a sei anni si è trasferito con la famiglia in Gran Bretagna dove nel 1978 si è laureato in Letteratura e filosofia e dove oggi vive, a Londra, insieme alla moglie e alla figlia.

Il suo ultimo romanzo, del 2015, è Il Gigante Sepolto.