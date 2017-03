C’è una ragazza di trentaquattro anni, nata a Belluno, che fa 237 milioni di visualizzazioni su YouTube: numeri paragonabili a quelli di popstar come Justin Bieber o allo chef più noto al mondo, Gordon Ramsay. Se il primo al massimo ha “esportato” qualche motivetto da fischiettare e il secondo l’uso parco dei condimenti, Clio Zammatteo ha “globalizzato” i trucchi del make up all’occidentale, travalicando confini, continenti e censure. Ogni giorno ci sono milioni di donne che – magari di nascosto – sbirciano i suoi tutorial, ne copiano lo stile, in ogni parte del mondo.

Dopo gli studi allo Ied di Milano, nel 2008, Clio, alias “ClioMakeUp”, vola a New York e comincia a caricare sulla piattaforma americana, che ai tempi aveva altri numeri rispetto a quelli odierni, dei brevi tutorial su come ci si trucca. Ad aiutarla il marito, conosciuto allo Ied, Claudio Midolo. "Smettila di nasconderti, credi in te stessa, sorridi alla telecamera. Non ti preoccupare se sbagli, ma oggi prova a scrivere la tua, di storia", è il mantra del suo canale YouTube, aperto nel febbraio di quell’anno, nove anni fa.

La sua è stata una start up di quando ancora non si parlava delle start up. Così, video dopo video, Clio è diventata “make up artist, beauty blogger, youtuber, influencer di fama internazionale”, come recita la biografia.

Oggi, una sua foto viene condivisa da decine di migliaia di persone, anche in Arabia Saudita; ovunque ci siano un telefonino e un social network “libero”, c’è qualche donna che cerca, trova, copia. "La nostra è una realtà familiare, italiana, di successo", rivendica (parlando con ilfoglio.it), snocciolando i numeri di ClioMakeUp, Elena Dominique Midolo, CEO dell’azienda, oltre che cognata di Clio Zammatteo.

Le statistiche del gruppo sono impressionanti: un blog, www.blog.cliomakeup.com, da 16 milioni visualizzazioni al mese e 2.4 milioni di utenti unici. Con un rossetto, una telecamera e un po’ di fantasia, quella di ClioMakeUp è diventata la più grande community italiana dedicata alla bellezza con 2.3 milioni di follower su Facebook e 1.3 milioni su Instagram.

La storia di questa ex start up tutta femminile, che da “promessa” è diventata una realtà solida, è una delle dodici – forse la più innovativa – raccontate domenica 5 marzo a “HITalk Wow! Woman is noW”', promosso da LVenture Group in partnership con l’acceleratore di start up Luiss Enlabs.

Nessun segreto industriale o opacità, ma condivisione. "Mi è rimasta impressa un’immagine, bellissima: quella della levatrice. La donna ha da sempre avuto un rapporto privilegiato con il creare, il generare, e quello che ne consegue: la cura amorevole, la veglia, la presenza attenta e vigile. Ecco perché è giusto raccontare le nostre storie, condividerle con altre donne", ha spiegato Midolo, che guida il gruppo sin dall’inizio.

"Madre e maestra, nei secoli la donna ha formato le generazioni future; penso che questa vocazione alla cura, a farsi carico di chi viene dopo debba continuare anche in questa epoca di tecnologia avanzata", ha aggiunto la giovane manager dal palchetto della Sala della Protomoteca del Campidoglio.

Ideato da Akiko Gonda e Marie Gabrielle De Weck il “talk” “HITalk Wow! Woman is noW” prevede che si alternino sul palco dodici donne che raccontino in dodici minuti la loro esperienza. “Promuoviamo lo scambio e il self empowerment; le donne che intraprendono una carriera incontrano molti ostacoli che solo chi ci è passata conosce”, ha spiegato Gonda.

Oltre alla Ceo di ClioMakeUp, la Responsabile delle relazioni istituzionali Google Giorgia Abeltino, la designer Ludovica Serafini, l'astrofisica Paola Santini, l'insegnante ambasciatrice del “'Global Teacher Prize”' Barbara Riccardi, la psicoterapeuta presidente di CabssOnlus che si occupa di bambini sordo ciechi Stefania Fadda, il medico Annalisa Pizzetti, l’imprenditrice sociale Riccarda Zezza e la giornalista Monica D'Ascenzo. Con loro, due rappresentanti del “femminismo” di stampo più classico. La Statistica sociale ed ex capo Dipartimento dell’Istat Linda Laura Sabbadini e la responsabile Politiche di Genere della Cgil Loredana Taddei hanno rilanciato l’idea di uno “sciopero delle donne” per mercoledì 8 marzo.