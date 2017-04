Un camion ha investito dei pedoni nel centro di Stoccolma, a pochi passi dalla stazione centrale. Ci sarebbero morti e diversi feriti. Il fatto è avvenuto su Drottninggatan (via della Regina), la strada dello shopping e via pedonale più famosa della capitale svedese - che collega il ponte Riksbron di Norrström e il parco di Observatorielunden. Lo dichiara la polizia locale in un comunicato delle 14.50. Il primo ministro svedese Stefan Lofven ha dichiarato che, secondo le prime ricostruzioni, tutto farebbe pensare al terrorismo: "La Svezia è stata attaccata - ha detto Lofven - e tutto fa supporre un attentato terroristico". Secondo quanto affermato da Expressen, il premier ha comunicato che la polizia svedese ha fermato un uomo, sospettato di aver a che fare con l'attentato.

Secondo la radio pubblica svedese Ekot il bilancio provvisorio è di almeno tre morti e diversi feriti. L'emittente ha inoltre riferito che è stato udito rumore di spari nell'area. Non ci sono però conferme ufficiali sulla sparatoria: le autorità hanno confermato chiamate di emergenza che avvertivano di un camion lanciato sulla folla. Per ora la polizia chiede di evitare di recarsi sul luogo e avvicinarsi al centro cittadino. Tutte le metro di Stoccolma sono attualmente chiuse.

View from on the ground in #Stockholm following an apparent terror attack. Someone drove into a crowd of people. https://t.co/or0qWdlEMO — Kevin Rincon (@KevRincon) 7 aprile 2017

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb — Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 aprile 2017

La zona è stata isolata dalle forze dell'ordine. Secondo l'agenzia stampa svedese TT il camion usato contro la folla apparterrebbe all'azienda Spendrups, produttrice di birra, e sarebbe stato sequestrato e dirottato questa mattina. Il governo svedese ha convocato una riunione di emergenza e il Parlamento è stato sigillato dalle forze speciali.

BREAKING: Swedish Prime Minister Stefan Lofven says everything indicates truck crashing into department store is "a terror attack" — The Associated Press (@AP) 7 aprile 2017

Testimoni hanno riferito ai media locali di aver visto un camion schiantarsi contro la vetrina del grande magazzino Åhléns e persone a terra. In una foto pubblicata sui social network si vede la zona dove sarebbe avvenuto il fatto e sono evidenti alcune tracce di sangue. La zona del presunto attentato è la stessa in cui l'11 dicembre 2010 saltarono in aria due autobomba, in quello che all'epoca fu il primo attentato suicida nei paesi scandinavi.

