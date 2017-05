Il mite Bassetti verso la guida della Cei, tra difesa dei valori e odore delle pecore

Roma. E’ stata più rapida del previsto la procedura che ha portato i 226 vescovi italiani a eleggere la terna da presentare al Papa per la scelta del nuovo numero uno della Cei dopo la fine del decennio a guida Angelo Bagnasco. In un paio d’ore tutto era compiuto e il quadro che è emerso dalla prima votazione nella storia per la presidenza dell’organismo episcopale è chiarissimo: messe da parte le resistenze al nuovo corso e le nostalgie per un...

