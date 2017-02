A cosa serve Rocco Casalino

E se il personaggio simbolo della complicata vicenda fosse Rocco Casalino? Ieri è andato in Campidoglio per preparare la sindaca al confronto con Mentana che andrà in onda dopo che queste righe saranno state spedite. La competenza giuridica di Casalino è probabilmente molto relativa ma la sindaca ha di suo già adeguate conoscenze nel mondo forense. Casalino serve ad altro e può essere molto utile a costruire una lettura pop di tutta la storia. Finirà che per questo s.Valentino verrano regalate polizza vita piuttosto che cuoricini di brillanti e a trarne profitto saranno le odiate banche. La foto in terrazza, al riparo da possibili microspie, diventerà l’immagine romantica di Virginia-Giulietta col suo Romeo. Un Romeo un po’ farfallone però, perché anche ad altre aveva regalato, e poi si era ripreso, le sue polizze a forma di cuoricino. Curiosamente sempre però nel mondo del M5s e nel periodo in cui andava scelto il candidato sindaco. Sono state quelle le vere “comunarie” ? Non c'è reato, assicura il PM Paolo Ielo, ritenuto assai autorevole in materia finanziaria. Ma qualche considerazione sul pochissimo trasparente, oseremmo dire torbido, ambiente romano del M5s si potrà pur fare o no? Come è stata scelta e soprattutto da chi, la candidata sindaca? Non per altro ma solo per mostrare come la decantata democrazia diretta è sempre diretta da qualcuno, buono o cattivo che sia. Ma in genere buono non è.