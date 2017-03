Digiunare per i cristiani perseguitati dai cristiani

Oggi sono le Ceneri quindi bisogna far digiuno, carità e penitenza; in particolar modo bisogna farlo pensando ai tanti cattolici perseguitati. Ad esempio padre Jean-Benoît Casterman, al centro di uno scandalo in Francia per via del suo manuale di educazione affettiva, "Come riuscire nella tua vita sentimentale e sessuale". Il manuale di padre Casterman è stato ritirato dalla dotazione di un liceo di Neuilly a causa delle posizioni espresse riguardo a omosessualità e aborto. Da quel che si legge non è nulla di eclatante. Padre Casterman ha qualche antiquata idea psicologista riguardo all'omosessualità (dice che è colpa delle madri: ma che cosa non lo è?) e per il resto fornisce consigli di rudimentale buon senso: che tu sia maschio o femmina, qualsiasi cosa ti accada non restare solo, confida negli altri, ricorda di rispettare la vita di tutti e soprattutto non definirti esclusivamente in base all'attività sessuale, è limitativo.

Gli alunni sono rimasti scioccati dal manualetto, ne hanno denunciato l'omofobia e prontamente i vertici della scuola sono intervenuti per farlo sparire, rivendicando che "il progetto educativo di Sainte-Croix de Neuilly consiste nell'apertura al mondo". Meno male che si aprono: se si chiudessero, avrebbero bruciato libro e autore? E meno male che sono un liceo cattolico: per i cattolici perseguitati dai cattolici bisognerebbe fare più elemosine, pentirsi di più, digiunare di più.