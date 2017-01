Aziendalisti, paragrillini, complottisti: tutti schierati in difesa dell'oroscopo di Paolo Fox

Mi stupisce lo stupore per la protesta contro Rai 2, colpevole di avere trasmesso uno speciale sull'attentato di Istanbul in luogo dell'oroscopo 2017 di Paolo Fox. Riassumo l'essenziale per i quattro tapini che non tengano sempre accesi televisore e social network: a Capodanno la pagina Facebook della trasmissione “Mezzogiorno in famiglia” annunzia che la puntata prevista non andrà in onda e ottiene 343 reazioni, fra cui 47 faccine piangenti, e la bellezza di 306 commenti per lo più ostili. Nel pomeriggio annunzia che la puntata andrà in onda al mattino dopo e ottiene 885 reazioni, fra cui 22 faccine sghignazzanti, e la bellezza di 223 commenti per lo più in sollucchero. Infine carica online il video dell'oroscopo annuale di Paolo Fox e ottiene 712 reazioni, fra cui 4 faccine meravigliate, e la bellezza di 359 condivisioni da parte di utenti sensibili alla pubblica importanza del contenuto.

La mole del fenomeno ha scandalizzato qualcuno che, con ogni evidenza, ha dormito fino ad avantieri ma s'è improvvisamente ridestato a Capodanno scoprendo che per il popolo l'oroscopo è più importante degli equilibri internazionali. Sarebbe stato più interessante rilevare l'ascesa di categorie inedite fra i superstiziosi infuriati: gli aziendalisti 2.0 reclamano che tutti i notiziari siano relegati su specifici canali onde non sottrarre spettatori alla Rai generalista; i complottisti anticasta rinfacciano a Michele Guardì e ai conduttori l'ipocrisia di aver fatto trasmettere uno speciale sull'attentato solo per godere di un giorno di ferie in più; i paragrillini zodiacali denunciano la censura governativa della scomoda voce di Paolo Fox. Ma, davvero, cosa c'è da stupirsi? Se uno crede alle previsioni sul proprio segno, le ritiene valide per sé nonostante che riguardino un dodicesimo degli abitanti del mondo. Al Sagittario convinto che Paolo Fox si rivolga proprio a lui e non a circa seicentoventicinque milioni di Sagittari, cosa potrà mai importare del sangue altrui?