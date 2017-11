L'ex sergente dalle tette di fuori

Si era arruolata nel corpo dei marine a 19 anni e ci aveva dato dentro come una matta Shannon Ihrke, da Walker, Minnesota. Ginnastica il doppio dei maschi, marce forzate, abnegazione, disponibilità al combattimento, era diventata sergente, grado difficile da raggiungere, e in seguito perfino laureata in Scienze al durissimo Elmhurst College. Finché, poi lei rivendica di aver fatto la scelta giusta, e vorrei vedere, ha lasciato la mitraglia per fare l’indossatrice. Una vita in passerella, da allora, sotto i riflettori e fittissima di interviste su quand’era guerriera: “Dovete fare di più, molto di più”, non perde mai occasione di raccomandare agli ex commilitoni dai velluti del camerino, le tette splendidamente di fuori. Insomma, la loro Prodi.