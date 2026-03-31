recensire upas
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In Un posto al sole Eduardo è visto ancora come un poco di buono
Lui prova a mollare il clan che lo vorrebbe ancora avvicinare alla delinquenza, ma le persone del quartiere continuano ed etichettarlo come una brutta persona. Nel frattempo Cristina si toglie il tutore e continua a stare male
31 MAR 26
Ultimo aggiornamento: 05:59 PM
Eduardo prova a mollare il clan che lo vorrebbe ancora avvicinare alla delinquenza, ma è di nuovo senza lavoro. E le persone del quartiere continuano a vederlo ed etichettarlo come un poco di buono. Tanto che la signora Giulia gli chiede di stare lontano dal centro di ascolto. Ed è qui che è Edoardo finalmente vomita alla signora Giulia tutto ciò che da tempo pensiamo: è solo una ipocrita moralista, che vuole fare la lezione a tutti senza praticare i principi che tanto sbandiera. E persino il centro d'ascolto che si vanta di essere luogo aperto e accogliente per tutti, ora mette alla porta proprio Edoardo.
Nel frattempo Cristina si toglie il tutore e continua a stare male. Ma Roberto è incapace di mostrare un minimo di sensibilità e dolcezza verso la figlia. Cos anche invece in questo momento dimostra di avere Marina. (a.d.)
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