Bebe Vio: "La diversità non è un limite. Von der Leyen è pazza di me e io di lei"

“Ursula von der Leyen è pazza di me e io di lei: è stato un piacere e un onore parlare di disabilità e inclusione sociale, nello sport e non solo. Più viaggio e più mi rendo conto che in Italia siamo molto forti a livello di inclusione e sport paraolimpico rispetto alle altre nazioni. La disabilità sta diventando la normalità: veniamo visti come eroi, ma in realtà siamo persone in carne ed ossa normalissime che si impegnano a fare sport tutti i giorni, con grandissimi sacrifici. Il lavoro va fatto sui giovani: bisogna fargli capire che è normale che ci sia e che sia importante poter fare sport e farlo insieme”.

