Vezzali: "Italia, ora alzati dal divano"

"Abbiamo vissuto un’estate magica e irripetibile, ma adesso dobbiamo vincere una medaglia ancora più importante, portare lo sport a scuola e scalare la classifica che vede l’Italia tra le nazioni con meno praticanti in Europa”. Oh Valentina. Corri corri come il vento. Corri corri come un sogno. La sottosegretaria con delega allo Sport Vezzali non è diversa dalla ragazza che sulle pedane della scherma ha portato a Jesi 6 ori olimpici, 16 mondiali e 13 europei senza contare le altre medaglie. Gioca per vincere. Colpisce di punta come con il suo fioretto. “Stiamo vivendo un’estate che resterà nella storia del nostro paese. Se pensiamo agli Europei, poi alle Olimpiadi e adesso alle Paralimpiadi oltre a tutta una serie di risultati storici che ci hanno dato la consapevolezza di un paese che anche attraverso lo sport sa reagire. Lo sport è una delle locomotive emotive dell’Italia, è sotto gli occhi di tutti l’entusiasmo che stiamo vivendo”.

