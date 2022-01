Ne usciremo migliori? Spunti e idee post Covid

Lo diciamo dall’inizio, dai primi giorni della pandemia: ne usciremo migliori. Ai tempi, viste le restrizioni e le conseguenti prostrazioni fisiche e psicologiche, forse intendevamo dire che quella quarantena obbligatoria ci avrebbe avvicinato l’uno con l’altro. L’empatia scaturita dalla sorte comune avrebbe acceso il suo motore e ci saremmo uniti e si sa, l’unione fa la forza e qualche volta la felicità. Purtroppo, raccontiamo le storie come piace a noi, in genere saltiamo sempre la parte difficile, il secondo atto: quella richiede più sforzi e analisi serie e anche amore per la ricerca e l’emersione del dubbio, tipo: sono un cretino, ho sbagliato tutto. Che poi sarebbe una vera pratica rivoluzionaria. E insomma, saltando la parte difficile ci concentriamo sulle dichiarazioni di intenti iniziali che sono facili facili e aspettiamo la risoluzione del conflitto. Ne viene fuori una narrazione falsata, per l’uso costante del primo atto e per la sensazione che la soluzione sia a portata di mano, quando invece la fine deve ancora cominciare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE