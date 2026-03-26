Roma Capitale, la riforma rinviata ad aprile, ma l’intesa Pd-FdI c’è

Di nuovo tutto rinviato. La riforma costituzionale di Roma Capitale non arriverà in Aula alla Camera prima di aprile. Lo ha deciso ieri la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. L’obiettivo dichiarato dalla maggioranza è di riuscire ad approvare la riforma con la maggioranza dei due terzi dei parlamentari. Solo così si può evitare un nuovo referendum confermativo che, visto l’amore non proprio entusiasta del resto d’Italia per la capitale, avrebbe uno scontato esito negativo. E’ per questo motivo che alla maggioranza è necessario che con FdI, Forza Italia, Lega e Noi moderati voti la riforma anche il Pd. La vicenda ha spaccato il campo largo. Avs e M5s sono contrari. E in commissione hanno votato contro il testo. Il Pd, invece, si è astenuto. Segnale che un’intesa è possibile. Anzi. L’accordo tra un pezzo dei democratici (quello romano) e FdI c’è. Regge. A via della Scrofa, sede di Fratelli d’Italia, si usa dire: “Questa riforma l’ha praticamente scritta il sindaco Gualtieri, il Pd non può non votarla”.