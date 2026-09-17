Il dietrofront di Onorato: chiede a Pd, M5s e Avs di "prestargli" dei parlamentari per aggirare l'ostacolo delle firme

Ma dopo l'approvazione dell'emendamento che alza il numero di firme da raccogliere per i partiti fuori dal Parlamento al Senato, Onorato sembra aver cambiato idea: "In attesa che il presidente della Repubblica e la Corte costituzionale si pronuncino su tale norme palesemente in contraddizione con la Carta, mi appello alla coalizione di centrosinistra affinché dia segnale concreto di solidarietà politica", dice, prima di aggiungere: "Se Pd, M5s e Avs di contribuissero generosamente alla costituzione di una componente di tre deputati nel gruppo Misto saremmo messi nelle condizioni di presentarci alle prossime elezioni". L’obiettivo, secondo quanto risulta al Foglio, è stanare chi, nel campo largo, vuole aiutarlo davvero a raccogliere meno firme per presentarsi alla prossima tornata elettorale.