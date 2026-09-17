Il dietrofront di Onorato: chiede a Pd, M5s e Avs di "prestargli" dei parlamentari per aggirare l'ostacolo delle firme
Il fondatore di Progetto Civico Italia due giorni fa, alla manifestazione convocata davanti al Senato, si era detto contrario a creare un gruppo parlamentare. Oggi ci ripensa. L’obiettivo è stanare chi, nel campo largo, vuole aiutarlo davvero a raccogliere meno firme per presentarsi alle elezioni
Foto Ansa
Onorato (con Conte) in piazza contro il Melonellum. Renzi attacca il M5s
Progetto civico guida la protesta contro la maxi raccolta firme anti "cespugli" e riunisce il campo largo sotto il Senato. "Una norma truffa, salva casta". Pronti i ricorsi alla Consulta. Ci sono anche le bandiere di Rifondazione comunista, per il Pd ecco Francesco Boccia. Ma la sfida al centro, in vista delle primarie di coalizione, alimenta le tensioni. Veleni tra Iv e Movimento
Onorato, Futuro nazionale, Più Europa e la "cosa rossa". Effetti asimmetrici dell'emendamento anti cespugli
Stralciato il mancato conteggio dei voti dei partiti sotto il 3 per cento, un nuovo emendamento prevede l'aumentano dei numeri della raccolta firme. Per Più Europa e Vannacci (che hanno componenti nel gruppo misto) l'obbligo resta di "sole" 1.500 firme per provincia. Mentre per i civici di Onorato, come per Potere al popolo e Rifondazione, il numero di sottoscrizioni sale a 6 mila per collegio. Per un totale di firme superiori a 300 mila
L'altro centro di Onorato: "Renzi? Impossibile un accordo. Siamo noi la verà novità. Aiuteremo il campo largo"
L’assessore romano in campo (largo): "Alle primarie ci saremo. Subito programma e aazebo. Vogliamo recuperare i temi che il centrosinistra ha colpevolmente lasciato alla destra. A partire dalla sicurezza: servono più carceri". La proposta sugli asili nido