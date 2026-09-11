Politicaverso le urne
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La proposta di Tajani: "Matteo Perego sindaco di Milano"
Il leader di Forza Italia lancia la candidatura azzurra per palazzo Marino: "Un giovane interprete di una città che deve cambiare". Adesso andrà trovato un accordo con gli alleati per arrivare a una scelta definitiva in tempi rapidi
11 SET 26
Ultimo aggiornamento: 14:44
Foto Lapresse
"Offriremo ai nostri alleati come candidato di Milano Matteo Perego, parlamentare di lungo corso, manager milanese. Ne parleremo con gli alleati per decidere insieme chi sarà il candidato". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani arrivando all’evento ‘Azzurra Libertà 2026’, la tre giorni di Forza Italia giovani a Montesilvano in Abruzzo.
Milanese classe 1982, Matteo Perego di Cremnago è sottosegretario alla Difesa ed esponente di Forza Italia. "È un giovane membro del governo e parlamentare, impegnato nel settore della sicurezza con rapporti stretti con le forze dell'ordine", ha proseguito Tajani. "Milano merita di essere guidata da un giovane interprete di una città che deve cambiare, puntando su maggiore sicurezza e su una politica ambientale diversa, difendendo il proprio essere capitale economica del paese, ne parleremo con gli alleati per decidere insieme chi dovrà essere il candidato", ha aggiunto il leader di Forza Italia, lanciando la candidatura azzurra per palazzo Marino. Adesso andrà trovato un accordo con gli alleati per arrivare a una scelta definitiva in tempi rapidi.
Non è il primo nome che circola nel centrodestra. Primo fra tutti quello di Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, la cui corsa è da tempo sostenuta dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Peccato che, come scriviamo qui, la sua candidatura sarebbe invisa a Forza Italia e alla Lega. A giugno, inoltre, il leader della Lega Matteo Salvini e l'europarlamentare del Carroccio Silvia Sardone sono risultati i più votati ai gazebo organizzati dalla Lega per individuare il possibile candidato Sindaco di Milano.
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