La Lega nordista insiste. Romeo: "Così non funziona, coinvolgere Zaia". Fontana: "Abbiamo dato voce a malumori"
Il capogruppo in Senato e il presidente della Lombardia al festival della Versiliana allargano la spaccatura nel Carroccio: "Abbiamo proposto una soluzione a Salvini, serve una squadra e lui può farne parte. Il partito si è spostato troppo a destra e non c'è competizione"
Massimiliano Romeo e Attilio Fontana - foto via Getty Images
La Lega tette al vento: la devozione furbetta per Salvini e l'appartenenza di un partito tribale. E adesso?
Se la Lega torna a fare la Lega, quasi quasi la voto
Una Carroccio in mano a chi ha governato il nord, come Zaia, accorcerebbe la distanza tra le parole e le cose: da trent’anni i nomi dei partiti non veicolano più alcun contenuto. Perfino "Lega" ha perso il suo senso originario: l'unione degli interessi locali contro un potere più vasto
Fontana difende l'unità della Lega: "Più rispetto per Salvini"
Il presidente della Camera ricorda che con Bossi ci furono tempi ancora più magri per il Carroccio, ma "ai nostri elettori interessano poco le diatribe personali: interessano le idee, i territori e la capacità di dare risposte”. E Centinaio: “Il dibattito sui giornali non serve a nulla”