Le ipocrisie del campo largo nel balletto delle primarie

Un passo avanti, uno indietro, uno di lato, uno dall’altro lato. A quel punto, quando si parla di primarie, altre scene si manifestano. I due ballerini in ascesa, Fratoianni Nicola e Bonelli Angelo, che vivono in simbiosi, come il rosso e il verde del cocomero, ma che per poter coesistere devono parlare il meno possibile di ciò che faranno – sempre meglio parlare di ciò che gli altri non devono fare che di ciò che bisogna fare –, fanno un passo indietro, si nascondono, fingono uno svenimento, dicono che preferirebbero evitare questo spettacolo penoso: meglio esibirsi senza decidere chi dovrà comandare. “Smarmella tutto”, avrebbe detto René Ferretti in “Boris”. E loro dicono: no, dai, le primarie meglio di no, continuiamo a ballare così, carini, tutti vicini, possibilmente senza dire nulla e senza far capire cosa si vuole fare, visto mai che qualcuno poi tornasse allo spettacolo di prima.

Sul palco, poi, ci sono altri attori più o meno protagonisti, alcuni dei quali sanno che devono parlare di primarie anche se preferirebbero non farlo. C’è Onorato Alessandro, gran ballerino, abituato ai grandi eventi e dunque ai grandi palcoscenici, che, non avendo molto da perdere, dice di volere le primarie e di volersi candidare (e se non è lui magari sarà un’altra persona, atletica, indovinate chi?). Sa di non poterle vincere, Onorato, ma avere un palcoscenico tutto per sé, per chi è alle prime esperienze e non ne ha mai avuto uno, è un’occasione per vedere l’effetto che fa. C’è poi Renzi Matteo, ballerino vero, tip tap, bambolero, samba, flamenco, tutto il repertorio, che sa di non voler né poter ballare, che da mesi chiede in giro chi potrebbe ballare al posto suo, da Silvia Salis (no grazie, per ora) a Giuseppe Sala (perché no, ma più avanti), e che però le primarie le vorrebbe fare davvero, non per vincere, no, ma perché farebbe di tutto per far vincere la sua amica Schlein Elly, nella speranza che con questo esito possa finire il balletto di chi prova a lasciare intendere che a guidare le danze possa essere chi sarebbe amato sul palco del Bolshoi, in Russia, ma che difficilmente potrebbe essere apprezzato come capo della compagnia da tutti coloro che, in tempo di guerra, dal Bolshoi preferiscono stare alla larga (tradotto: Conte, dal movimento 5 Bolshoi, sa che può giocarsi la partita della premiership solo con le primarie, perché un conto è sfidare Schlein, un altro è sfidare il Pd, ma sa anche che in caso di sconfitta alle primarie sarebbe un disastro per il M5s e dunque, per un po’, meglio tergiversare: si deciderà tutto alle primarie, sempre che le primarie si facciano davvero).