Il pensiero stupendo del Pd per il centrosinistra: chiamare un leader a termine, interinale

Lo chiami di lunedì, gli dai la coalizione, lui la tiene fino a venerdì, poi la riporta indietro con il pieno fatto. E’ un’invenzione che ha una sua grandezza. Il precariato, dopo aver devastato una generazione, viene finalmente esteso anche al vertice. Immaginiamo per un attimo la scena. Il popolo del centrosinistra riunito in piazza, le bandiere, la commozione, e dal palco una voce che dice “compagni, ecco il nostro leader, per ora”. Perché il punto è tutto qui: il leader provvisorio è il traghettatore che non deve approdare da nessuna parte, anzi possibilmente deve remare in tondo, mentre a riva Goffredo Bettini e altre quattro persone di provata sapienza, in penombra, decidono cosa si deve fare. Resta però un dettaglio tecnico che nessuno ha voluto sollevare, forse per delicatezza. In Italia il provvisorio è la sola forma dell’eterno. Sono provvisorie le baracche del dopoterremoto, è provvisoria l’addizionale sull’Irpef, è provvisorio l’inno nazionale, era provvisorio persino Giuseppe Conte quando venne scelto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ma queste sono forse fantasie. L’unica obiezione seria l’ha formulata, per ora, il buon senso, che però nel Pd al momento pare non abbia diritto di tribuna.