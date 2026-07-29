Luca Zaia: "Preferenze? Il cittadino deve poter scegliere. Roggero? Non è candidabile"
Il presidente del Consiglio regionale del Veneto: "Allargare la legittima difesa solo se nei termini di stress psicologico. Il caso del gioielliere è di scuola. Lui ha cercato lo scontro senza proteggere se stesso". Sul nord e il "partito dei nostalgici" dice: "Salvini non ha mai detto quelle cose. nord e sud sono connessi a doppio filo". Il sì alle preferenze
Luca Zaia - foto LaPresse
Il derby del trucismo tra Vannacci e Salvini. Botta e risposta sulla legittima difesa. Ma ora si contendono anche gli influencer
Il gruppo di Fn presenta la proposta di legge cucita sul caso di Mario Roggero. Salvini torna ad attaccare Forza Italia ("spieghino agli italiani il loro no sulla legittima difesa"). Mentre i fedelissimi del generale cercano sponde in alcuni influencer "amici" di Salvini
La rabbia di Salvini: “Basta nord e il partito dei nostalgici! Vannacci? Non me ne frega un cazzo”. Rilancia sul terzo mandato
Il segretario del Carroccio vuole regolare i conti con Romeo, Zaia, Fontana e a cena con i parlamentari a Villa Angelucci dice: “I nemici interni fanno il male della Lega”. Poi difende Roggero perché, come l’orafo, sogna la legittima: vendetta. I fuoriusciti? “Vediamo se saranno eletti”
Due mesi prima della rapina a Roggero, i carabinieri chiesero l’arresto di uno dei rapinatori. Esclusiva
Due mesi prima della rapina alla gioielleria, i carabinieri di Alba chiesero alla procura di arrestare uno dei tre futuri rapinatori (Andrea Spinelli, poi ucciso da Roggero) perché aveva commesso un’estorsione ai danni di un imprenditore. La procura non condivise l’idea e non avanzò alcuna richiesta di misura cautelare al tribunale