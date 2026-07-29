Luca Zaia: "Preferenze? Il cittadino deve poter scegliere. Roggero? Non è candidabile"

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto: "Allargare la legittima difesa solo se nei termini di stress psicologico. Il caso del gioielliere è di scuola. Lui ha cercato lo scontro senza proteggere se stesso". Sul nord e il "partito dei nostalgici" dice: "Salvini non ha mai detto quelle cose. nord e sud sono connessi a doppio filo". Il sì alle preferenze