Il derby del trucismo tra Vannacci e Salvini. Botta e risposta sulla legittima difesa. Ma ora si contendono anche gli influencer

Nella maggioranza la prima a muoversi sul tema era stata la Lega con la presentazione di una pdl da parte del senatore Claudio Borghi (con contenuti simili a quelli dei vannacciani). Mentre il ddl a cui sta lavorando il governo interviene più che altro su ulteriori limiti per chiedere il risarcimento. Ravetto in conferenza ha aperto alla collaborazione col governo: possiamo trovare “la compatibilità con qualche treno in corsa, ad esempio il ddl sicurezza, presenteremo comunque un emendamento. Prenderemo in considerazione ogni possibilità emendativa e vedremo come voteranno”, ha spiegato. Ma il grande scoglio, come detto, è Forza Italia che ancora ieri è intervenuta nel dibattito (l’ha fatto ancora il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto), rispedendo al mittente le richieste di allargamento della legittima difesa. I tentativi di corrispondenze tra Vannacci e Meloni, per altro, si sono evinti anche dal ricordo, a opera dei vannacciani, del fatto che il pacchetto sicurezza presentato dal generale stesso qualche tempo fa si chiamasse “tolleranza zero”. Cioè le parole usate ieri da Meloni in un’intervista al Giornale.

Ma oltre alla sicurezza anche su un altro campo Lega e Fn sembrano inseguirsi: cercare di calamitare e portare nel proprio alveo alcuni influencer (ci perdonino gli interessati per la definizione tranchant) che seguono la politica. Tra questi soprattutto Gianfredi, che fa satira sul giornalismo. E i TheJournalai, canale molto seguito su Instagram per il taglio accattivante con cui racconta kermesse ed eventi di solito paludati. Gestito da tre giornalisti professionisti, che lavorano anche con altre testate. Ebbene martedì erano in visita alla Camera, con Rossano Sasso e il resto del gruppo di Fn a fare da Cicerone per il Transatlantico (il primo ha partecipato anche alla conferenza stampa di ieri di Fn, chiedendo se fosse appropriato associare la canzone “Il pistolero” di Elettra Lamborghini a Mario Roggero). Gianfredi era già stato ospite alla festa dei giovani della Lega a Milano Marittima a fine giugno, cenando allo stesso tavolo di Matteo Salvini (con cui nei video ironici sembra oramai avere una certa consuetudine) e Francesca Verdini. I TheJournalai invece, come raccontato al Foglio, hanno rapporti consolidati con l’universo leghista solo in ragione degli anni di lavoro accumulati per varie testate (tra cui Repubblica e Propaganda Live). Forse che Vannacci voglia provare a farseli più “amici” di quanto lo possano mai essere di Salvini?