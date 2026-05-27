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Lega e Vannacci litigano a colpi di moltiplicazioni
"Alle centinaia preferiamo le decime", attacca il generale. "Ci vogliono 10 decime per fare un Centinaio", risponde il senatore leghista. I postumi dolorosi di Vigevano e la zuffa sui social
27 MAG 26
Ultimo aggiornamento: 11:16
Botta e risposta a colpi di calcolatrice tra Lega e Roberto Vannacci. Dopo il sorpasso del candidato vannacciano a Vigevano, il segretario regionale del Carroccio Massimiliano Romeo ha nominato Gian Marco Centinaio commissario provinciale della Provincia di Pavia, revocando "con efficacia immediata" i poteri e la rappresentanza del segretario provinciale e del Consiglio direttivo provinciale. Alla base della decisione c'è la discussa candidatura con la Lega a Vigevano di due esponenti islamici, tra cui Hussein Ibrahim, portavoce della comunità musulmana in città. Scelta giudicata da Romeo come "danno politico evidente", e già in precedenza presa di mira dagli ex leghisti di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Il quale, stavolta, si è messo ad attaccare la Lega con un gioco di parole sul cognome del neo commissario leghista: "Alle Centinaia preferiamo le Decime, sempre!", recita un'immagine pubblicata ieri sui social, con tanto di icona ritagliata del generale mentre incrocia le dita. Chiaro – ennesimo – riferimento al simbolo X Mas, formazione militare fascista attiva tra il 1943 e il 1945. "La conseguenza del grande risultato ottenuto dal candidato sostenuto da Vannacci evidentemente ha lasciato il segno – prosegue il post – e per correre ai ripari scelgono proprio Centinaio: quello che diceva che 'un generale toscano con l'ideale della Decima Mas non ha niente a che fare con il nord'".
Tempo qualche ora ed ecco la risposta, pubblicata direttamente da Centinaio: "Ci vogliono 10 decime per fare un Centinaio", scrive il senatore, che poi si chiede: "Ma l'avversario di Vannacci è la sinistra o Centinaio?". Con tanto di dieci immagini di Vannacci a dita incrociate (in bianco e nero) accostate a una grande foto di Centinaio a colori. In basso al post compare un hashtag: #100x100centinaio.
Anche prima del botta e risposta, il clima tra i due era già parecchio teso. "Se Vannacci sarà candidato nella mia circoscrizione non lo voterò, sceglierò uno della Lega che si è fatto il mazzo sul territorio", aveva dichiarato Centinaio nell'aprile 2024, sottolineando come il suo entusiasmo per la candidatura del generale alle europee fosse "a meno di duemila". Più recentemente, in un'intervista al Foglio, il senatore è ritornato a pungere Vannacci dopo che la deputata Laura Ravetto ha abbandonato il Carroccio per entrare in Futuro Nazionale: "Ha scalzato colleghe con una storia più antica della sua. Poi se n’è andata con Vannacci. Come lui. Al colmo dell’ingratitudine”. Per poi evidenziare, fiero: “Io a Vannacci non ho stretto mai neanche la mano”.
Centinaio (Lega): "Ravetto? Un'ingrata. Vannacci? Mai stretto neanche la mano. Calenda? Non avrei problemi a dialogare con lui"
Il vicepresidente del Senato: “Ravetto è stata accolta come in una famiglia, senza gavetta, è stata mandata in televisione tutte le volte che voleva, e assicuro che lo voleva spesso… Poi se n’è andata con Vannacci. Come lui. Al colmo dell’ingratitudine”. Anche Vannacci non ha fatto la gavetta. "Infatti è sbagliato prendere gente da fuori e collocarla ai vertici"
Post a parte, Centinaio promette che quella di Vigevano "sarà un'azione semplice. Valorizzare le persone di valore che in questi anni hanno permesso alla Lega di questa provincia di ottenere grandi risultati è quello di recuperare coloro che si sono sentiti tagliati fuori o i perplessi", ha detto il senatore, il cui lavoro sarà anche quello di "rianimare velocemente quelle sezioni che stanno vivendo momenti di difficoltà e coinvolgere le varie "anime" della Lega pavese". Impresa ardua con il partito vannacciano alle calcagna sul territorio, ma anche in Parlamento. Dove, come scriviamo qui, la campagna acquisti sembra procedere spedita.