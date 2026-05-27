Lega e Vannacci litigano a colpi di moltiplicazioni

Il vicepresidente del Senato: “Ravetto è stata accolta come in una famiglia, senza gavetta, è stata mandata in televisione tutte le volte che voleva, e assicuro che lo voleva spesso… Poi se n’è andata con Vannacci. Come lui. Al colmo dell’ingratitudine”. Anche Vannacci non ha fatto la gavetta. "Infatti è sbagliato prendere gente da fuori e collocarla ai vertici"