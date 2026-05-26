Dopo il sorpasso di Vannacci a Vigevano, Salvini commissaria la Lega di Pavia
Con oltre 2 mila voti, la lista che sostiene Furio Suvilla (11,59 per cento) sopravanza il Carroccio. Romeo nomina Centinaio commissario della provincia: "I candidati islamici? Un danno politico evidente"
Foto ANSA
I candidati musulmani della Lega a Vigevano fanno arrabbiare Salvini. E Vannacci lo punge: "Coerenza zero"
Il vicepremier si dissocia dagli esponenti leghisti candidati al consiglio comunale: "Chi li ha scelti ha sbagliato". La stoccata di Futuro Nazionale: "Se dici di combattere l'islamizzazione non candidi nelle tue liste chi invoca Allah in campagna elettorale"
Venezia, Salerno, Vigevano e gli altri comuni al voto per le amministrative 2026
Questo fine settimana si vota in diciotto capoluoghi di provincia, uno di questi (Venezia) lo è anche di regione. Dalle elezioni in Laguna dopo il caso Biennale a quelle in Campania, con Vincenzo De Luca candidato sindaco contro il suo stesso Partito democratico. Una rassegna delle città che eleggono il loro nuovo sindaco