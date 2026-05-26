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Dopo il sorpasso di Vannacci a Vigevano, Salvini commissaria la Lega di Pavia

Con oltre 2 mila voti, la lista che sostiene Furio Suvilla (11,59 per cento) sopravanza il Carroccio. Romeo nomina Centinaio commissario della provincia: "I candidati islamici? Un danno politico evidente"

di
Redazione
26 MAG 26
Ultimo aggiornamento: 17:01
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Foto ANSA

Vigevano Vannacci supera la Lega, che cerca di correre ai ripari. Furio Suvilla, candidato sostenuto dal generale ex leghista, è riuscito a superare il 14 per cento dei consensi come candidato sindaco (14,21 per la precisione). Con i suoi 2.629 voti (11,59 per cento), la sua lista Vif Vigevano Futura è riuscita a superare la Lega, ferma a 2.167 consensi (9,55 per cento). Sul fronte leghista, il segretario regionale del Carroccio Massimiliano Romeo ha nominato Gian Marco Centinaio commissario provinciale della Provincia di Pavia, revocando "con efficacia immediata" i poteri e la rappresentanza del segretario provinciale e del Consiglio direttivo provinciale. Alla base della decisione c'è la discussa candidatura con la Lega a Vigevano di due esponenti islamici, tra cui Hussein Ibrahim, portavoce della comunità musulmana in città. Lo stesso partito di Vannacci aveva polemizzato con questa scelta, attirando le ire di Matteo Salvini: "Non rappresentano la Lega e chi li ha candidati ha sbagliato", aveva detto il leader leghista.
Per Romeo, "le scelte politiche assunte in relazione alla composizione della lista elettorale del Comune di Vigevano hanno prodotto effetti lesivi per l'immagine del Movimento, arrecando un evidente danno politico all'azione della Lega, con ripercussioni non circoscritte al solo ambito locale, ma estese al livello regionale e nazionale, ritenuto – ha aggiunto il senatore – che la composizione della lista elettorale sia stata redatta con imperizia, superficialità e in totale contrasto con la linea politica del movimento". Un "danno politico evidente", ha proseguito Romeo, augurando a Centinaio "un grande in bocca al lupo e i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico".
Nel complesso, il candidato del generale si è posizionato quarto, prima di Rossella Buratti (supportata dal campo largo) e dei due candidati del centrodestra, Paolo Previde Massara (Forza Italia) e Riccardo Ghia (Lega e Fratelli d’Italia) che dovranno contendersi il posto per sfidare Buratti al ballottaggio. Di conseguenza, la dote di voti accumulata da Suvilla sarà determinante per la scelta del nuovo primo cittadino del comune lombardo
Avvocato 49enne, Suvilla è stato assessore dell'ultima giunta del sindaco Andrea Sala e consigliere di opposizione per la lista Liberal conservatori. Nel 2019 il legame con Lega si spezza per alcune tensioni in tema di insediamenti commerciali sul territorio, e dopo una parentesi in Fratelli d'Italia, è approdato in casa Vannacci, incassando anche il sostegno di Patto per il Nord, partito nato grazie al contributo di vari dissidenti leghisti, primo fra tutti l'ex segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi. 

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