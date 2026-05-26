Dopo il sorpasso di Vannacci a Vigevano, Salvini commissaria la Lega di Pavia

Per Romeo, "le scelte politiche assunte in relazione alla composizione della lista elettorale del Comune di Vigevano hanno prodotto effetti lesivi per l'immagine del Movimento, arrecando un evidente danno politico all'azione della Lega, con ripercussioni non circoscritte al solo ambito locale, ma estese al livello regionale e nazionale, ritenuto – ha aggiunto il senatore – che la composizione della lista elettorale sia stata redatta con imperizia, superficialità e in totale contrasto con la linea politica del movimento". Un "danno politico evidente", ha proseguito Romeo, augurando a Centinaio "un grande in bocca al lupo e i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico".