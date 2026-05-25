De Luca a valanga a Salerno. A Venezia il centrodestra verso la vittoria al primo turno. I risultati delle comunali
Prosegue lo scrutinio nei 750 comuni al voto. Occhi puntati su Prato, Pistoia, Arezzo, Reggio Calabria, dove il centrodestra dilaga oltre il 60 per cento, e Messina, dove continua a comandare Cateno De Luca. Ma anche Chieti e Avellino, dove le divisioni del centrodestra possono aiutare il campo largo. A Vigevano, infine, Vannacci supera la Lega. Affluenza in calo ovunque
Da sinistra a destra: Vincenzo De Luca (Foto Ansa), Simone Venturini (Foto Ansa) e Francesco Cannizzaro (Foto Ansa)
Il vantaggio celeste di Cannizzaro a Reggio Calabria
A Messina comanda l'altro De Luca. A Enna il ritorno di Crisafulli
"Basta cacicchi. Viva la scutuliata di Schlein". Parla Mirello Crisafulli, ex cacicco uno
Vigevano. Il centrodestra alla prova Vannacci
A Pistoia ritorna il centrosinistra
Dove nessuno la spunterà al primo turno. E al ballottaggio potrebbero invertirsi i rapporti di forza
Venezia, Salerno, Vigevano e gli altri comuni al voto per le amministrative 2026
Questo fine settimana si vota in diciotto capoluoghi di provincia, uno di questi (Venezia) lo è anche di regione. Dalle elezioni in Laguna dopo il caso Biennale a quelle in Campania, con Vincenzo De Luca candidato sindaco contro il suo stesso Partito democratico. Una rassegna delle città che eleggono il loro nuovo sindaco