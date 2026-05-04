I candidati musulmani della Lega a Vigevano fanno arrabbiare Salvini. E Vannacci lo punge: "Coerenza zero"

Sui social, Ibrahim ha spiegato la sua decisione dicendo di essersi candidato "perché mi sento un vero esempio di integrazione: lavoro qui da anni e ho cresciuto la mia famiglia rispettando le regole dello stato e quando ho potuto con altri ho fatto solidarietà e dato una mano a chi italiano lo è da generazioni. Nel rispetto delle regole chi sbaglia è giusto che paghi, ma chi opera bene va premiato". Sulla questione è intervenuto anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha ribadito come queste siano questioni che attengono il segretario del partito Salvini. Il quale, infatti, il 30 aprile si è prontamente dissociato dalla candidatura di Ibrahim: "Non ha nulla a che fare con la Lega un tizio che fa un volantino in arabo con riferimenti ad Allah. Ben vengano gli stranieri inseriti e integrati, non i fanatici".