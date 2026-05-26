Il campo largo è meno serenissimo

Le elezioni amministrative avranno un secondo tempo fra due settimane, con i ballottaggi, e trasformare un voto locale in un test nazionale è sempre un rischio. Ma, a questo giro, a voler trasformare il voto locale in un test nazionale era stato proprio il centrosinistra, che ovviamente in queste ore si sta affrettando a ricordare che il voto amministrativo resta un voto amministrativo senza alcun impatto nazionale (“da qui può arrivare un segnale forte fino a Roma”, disse Elly Schlein alla chiusura della campagna elettorale del candidato a Venezia, Andrea Martella). Il risultato, al di là delle strumentalizzazioni, è che se esiste un crollo del centrodestra a livello nazionale, di cui il voto al referendum doveva essere una spia, quel crollo al momento non si vede. E d’altra parte, se davvero esiste un nuovo vento nel paese in grado di far diventare oro tutto quello che tocca il campo largo, al momento non si avverte. Il centrosinistra doveva stravincere e non ha stravinto. Il centrodestra doveva straperdere e non l’ha fatto. Il centro, d’altro canto, doveva essere irrilevante e invece qualche risultato lo ha ottenuto.