Tre volte Biffoni. Parla il neo-eletto sindaco di Prato, “laboratorio” di campo largo pragmatico

Roma. A volte ritornano e lui è tornato, anche se in realtà non se n’era mai andato: ieri infatti Prato ha incoronato di nuovo e per la terza volta sindaco Matteo Biffoni, già consigliere regionale dem e primo cittadino tra il 2014 e il 2024 nonché, a monte del doppio mandato, deputato nei giorni d’oro del Pd renziano (il sindaco di Prato ha infatti vinto, agli albori del renzismo, le primarie per la candidatura in Parlamento, fino ad approdare, nel 2023, al sostegno congressuale della mozione Bonaccini). Non è quindi uno schleiniano, il cinquantaduenne Biffoni, ma alla segretaria dem, durante la sua visita pre-elettorale in città, ha offerto “tutta la propria disponibilità” di vedetta sul territorio, dice: “Il partito dei sindaci mi pare un concetto astratto, a differenza di un partito che i sindaci li ascolta”. Alle spalle, intese come i dieci anni 2014-2024, Biffoni ha infatti un’esperienza di centrosinistra pragmatico, a partire dall’immigrazione: Prato, dice, “detiene una delle più alte percentuali di cittadini nati fuori dall’Italia”, molti dei quali impiegati nel tessile, settore chiave dell’economia non soltanto locale. Davanti, cioè nei prossimi anni, Biffoni vuole affrontare la sfida di un centrosinistra “ancorato alla realtà” e lontano mille anni dal concetto di decrescita felice (e la parola “sfida” la intende in senso letterale, visto che è stato rieletto alla testa di un campo largo anzi larghissimo, i cui confini inglobano anche i calendiani). E quindi: dal neo-sindaco di Prato arrivano elogi eterodossi (rispetto agli alleati M5s e Avs) al sindaco dem di Roma Roberto Gualtieri per il termovalorizzatore di S. Palomba, la cui prima pietra è stata posata dieci giorni fa (“ha fatto benissimo, Gualtieri”, dice Biffoni, “a prendere una decisione che magari, all’inizio, potrà essere mal digerita da una parte dei cittadini, ma che darà i suoi frutti in futuro”). Dal neo-sindaco di Prato arriva anche il focus sulla “percezione di sicurezza”: “Il contesto è cambiato negli ultimi due anni: anche attraversare un parcheggio di sera per recuperare l’automobile può essere un’impresa dal punto di vista psicologico: quanto ci si sente sicuri? Ecco, il fatto che il cittadino si senta al contrario in pericolo è una sconfitta clamorosa per un amministratore. E non possiamo certo voltarci dall’altra parte”).