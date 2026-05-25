L'ora di Venturini, che a Venezia manda il centrosinistra in tilt

Venezia. Cronaca di un ribaltone. Il pomeriggio inizia con stampa e televisioni ammassate nella sede elettorale di Andrea Martella: il vincitore designato, dai sondaggi e non solo, che avrebbe riportato il centrosinistra a governare a Venezia. Condizionale d'obbligo. Dai primi exit poll in poi infatti cala il gelo. La sala conferenze è vuota. Quei pochi militanti cercano conforto, spaesati, e commentano i primi dati (disastrosi) sulla bassa affluenza: "Colpa del meteo, sono andati tutti in spiaggia. E della Vogalonga" (la grande regata amatoriale che si è tenuta la stessa domenica del voto). Mai colpa del Pd. Eppure il castello di carta capitola una proiezione dopo l'altra, man mano che le sezioni scrutinate mostrano la dura realtà: Simone Venturini, l'ex assessore di Brugnaro sottovalutato dagli avversari, in terraferma sta doppiando Martella. Non solo. Per lunghi tratti la sua sola lista civica supera l'intera coalizione di centrosinistra: 35 a 33 per cento. Che nonostante il campo larghissimo - Pd, M5s, Avs, Italia viva - si è rivelata un'armata brancaleone. La differenza è che alle urne la destra ha portato compatto il suo elettorato. Gli astensionisti invece (quasi il 45%) sono tutti dall'altra parte. E pazienza per gli appelli al cambiamento, alla svolta, al riprendersi la scena del dopo Brugnaro: è l'offerta politica a non aver convinto gli elettori.