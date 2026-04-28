Meloni: "Minetti? Mi fido di Nordio. Per il lavoro stanzieremo un miliardo"

Per quanto riguarda il lavoro, la premier ha rivendicato quanto fatto sino a oggi dal suo governo: "Quando ci siamo insediati - ha detto - era attivo un taglio del cuneo contributivo provvisorio che sarebbe scaduto al 31 dicembre di quell'anno. Noi abbiamo deciso di prorogarlo e ampliarlo e poi di renderlo strutturale, portandolo a 7 punti con il decreto che anticipava il Primo maggio. Per un lavoratore che guadagna circa 32mila euro all'anno, il taglio del cuneo vale oggi circa mille euro in più in busta paga", ha concluso Meloni che ha anche rivendicato i miglioramenti avvenuti nel corso del suo governo del paese dei dati occupazionali: "Dall'inizio della legislatura abbiamo 1 milione e 200 mila occupati in più".