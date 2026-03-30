Perché l’Ucraina è lo specchio che svela l’anima della politica

Sull’Ucraina, lo avete visto, in questi mesi, in questi anni, la politica è stata costretta a prendere decisioni difficili, a compiere scelte divisive, ad allontanarsi dai propri alleati, ad avvicinarsi ai propri avversari e in fondo il quadro europeo, da questo punto di vista, è illuminante. La Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, ha al suo centro il dovere non negoziabile di difendere l’Europa difendendo prima di tutto l’Ucraina. E attraverso questa difesa, la Commissione europea è sostenuta da una maggioranza composta da partiti eterogenei e da maggioranze ballerine ma rivelatrici. Il Pse, in Europa, è alleato con il partito di Giorgia Meloni, e il sostegno all’Ucraina, in Europa, ha allontanato il partito di Meloni dai gruppi con i quali si è sempre trovato a suo agio, dai Patrioti di Orbán, Salvini e Vox, per dire. Allo stesso tempo, come in fondo è successo in Italia, il sostegno all’Ucraina ha avvicinato Fratelli d’Italia al Ppe, ha rafforzato la posizione di Forza Italia nel Ppe e ha reso evidente chi in Italia è a favore della difesa dell’Europa, pur con sfumature diverse, e chi invece opponendosi ai tentativi dell’Europa di sostenere l’Ucraina altro non fa che sostenere, da patrioti, la causa di chi, volendo indebolire l’Ucraina, vuole indebolire l’Unione europea rendendo più vulnerabili i paesi che fanno parte dell’Unione. E allo stesso modo, sempre sull’Ucraina, il centrosinistra non può non fare i conti con un dato di realtà evidente: il centrosinistra, sulla difesa di Kyiv, ha una linea molto distante dal Pse, e anche il Pd spesso si trova disallineato dal Pse sull’Ucraina: chiedere a Elly Schlein quante volte è stata in Ucraina da quando è segretaria, zero volte. Fratelli d’Italia, sull’Ucraina, ha posizioni più vicine al Pse di quanto ne abbia il Pd. L’Ucraina, per la politica, è lo specchio dell’anima, come avrebbe forse detto oggi Cicerone, perché permette di illuminare alcuni temi che la quotidianità della politica spesso tende a rendere più difficili di quanto siano. Chi sono oggi i veri patrioti? Chi sono oggi i veri antifascisti? Chi sono oggi i veri amici di Trump? Chi sono oggi i veri europeisti?