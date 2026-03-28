Votare subito è giusto e conviene a tutti

Prendere tempo, dice Giavazzi, “con un governo diventato debole che ha bisogno di essere forte per affrontare sfide esistenziali, significa effettivamente perdere tempo, e l’Italia oggi non può permettersi di perdere tempo”. Lo dice la logica, secondo Giavazzi, ma lo dice anche qualcos’altro. “C’è un argomento tecnico che può diventare politico, e persino elettorale: il Psb, il Piano strutturale di bilancio negoziato con la Commissione europea. L’Italia lo ha presentato nel 2024, con un orizzonte di cinque anni. Ma quei numeri, quelle previsioni, quella traiettoria del debito sono figli di un’altra stagione: crescita diversa, tassi diversi, contesto internazionale diverso. Andare al voto subito significherebbe una cosa molto concreta: tornare a Bruxelles con un mandato pieno e riscrivere il piano da capo, cosa che le regole europee richiedono ma consentono solo dopo che si è insediato un nuovo governo. Il nuovo piano, in questo senso, azzererebbe l'orologio, cioè si ricomincerebbe con un orizzonte di cinque anni, mentre nel piano quinquennale in cui siamo oggi sono già trascorsi due anni, quindi a questo punto gli aggiustamenti si potrebbero spalmare solo sul tempo rimasto, cioè tre anni, e questo farebbe tutta la differenza. Anche questo è un modo per non galleggiare: scegliere, e farlo in fretta”.

Votare è un rischio, certo. Ma forse oggi galleggiare, senza avere la forza per governare, lo è ancora di più. Farlo significherebbe rinunciare a diventare il governo più longevo della storia della Repubblica, per quello servirebbero ancora 150 giorni, bisognerebbe votare a settembre 2026, e farlo significherebbe anche chiedere un sacrificio ai parlamentari, la cui pensione, come è noto, matura dopo quattro anni e sei mesi, ovvero a marzo 2027. Ma gli alibi ci sono e non ci sono. L’opposizione non potrebbe avere nulla da dire e non potrebbe nemmeno lontanamente valutare un’opzione tecnica per qualche mese. Il centrodestra neppure, a meno che non ci sia qualcuno, nei partiti di governo, disposto a tradire Meloni per non andare alle urne prima del previsto, e solo questo timore potrebbe spingere la premier a non andare al voto subito. Prendere tempo è comprensibile e umano. Ma perdere tempo, quando non c’è tempo da perdere, potrebbe essere un problema non solo per Meloni. Lo sarebbe soprattutto per l’Italia. Al voto, al voto!