“Mobilitazione permanente”. Meloni e Schlein si tengono pronte al voto

Il partito rimasto più scottato dal flop referendario nel centrodestra è Forza Italia (che non a caso ha dato il via al suo interno a un’operazione rinnovamento, con l’avvicendamento tra Gasparri e Craxi alla guida dei senatori). Eppure in molti, a partire dalla premier Giorgia Meloni, durante la campagna elettorale si sono complimentati con Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e responsabile della campagna elettorale degli azzurri. I duelli televisivi col procuratore Woodcock, con l’onorevole del M5s Baldino, hanno intasato le chat della maggioranza. E la stessa premier avrebbe preferito che qualcuno dei suoi approcciasse la campagna referendaria “stando sui contenuti” invece che spararla grossa, come ha fatto chi ha parlato di “clientelismo”. Fatto sta che adesso, sull’esempio di quella mobilitazione, gli azzurri potrebbero chiedere a Mulè di continuare a impegnarsi sul tema, con l’obiettivo non troppo velato di efficientare la comunicazione del partito con uno sguardo puntato alle elezioni politiche. Il comitato “Cittadini per il sì”, animato da esponenti forzisti come il deputato Enrico Costa e il senatore Pierantonio Zanettin, ma anche quello denominato “Giuliano Vassalli per il Sì”, nato su iniziativa proprio della neo capogruppo al Senato Stefania Craxi, dovrebbero essere quelli chiamati a diventare “permanenti”. Cosa faranno nel concreto è difficile dirlo adesso ma si vuole “dare continuità”. Il comitato “Sì riforma”, invece, guidato dal già giudice costituzionale Nicolò Zanon, animato trasversalmente dal centrodestra ma soprattutto da esponenti meloniani, ha esaurito la sua funzione. Ma a livello comunicativo la struttura guidata dall’accoppiata Francesco Moi-Pietro Dettori, due professionalità digitali legate a Fratelli d’Italia, potrebbe tornare utile nel caso in cui, per l’imponderabile susseguirsi degli eventi, ci fosse bisogno di allestire una campagna elettorale per le elezioni politiche nel più breve tempo possibile (ma è un lavoro che potrebbe tornare utile anche in un arco temporale che guarda comunque al 2027). Il senso è che “12 milioni e rotti di voti per il Sì non sono una sciocchezza”.