Santanchè, orgoglio e pregiudizio. Le dimissioni della ministra

In un tripudio di “vado avanti” e “mi sfiducino pure”, mormorato al telefono o consegnato alle chat con gli amici lunedì sera, in un rosario di mezze allusioni e quasi minacce, di “vengo in Aula a parlare” e di più cauti “non ho fatto niente di male”, per quasi dodici ore nessuno sembrava avere la forza politica di imporre le dimissioni a Daniela Santanchè. Giorgia Meloni mandava emissari, diplomatici, ambasciatori e persino metaforici sicari, tutti respinti, anche Ignazio La Russa. E questo mentre la ministra del Turismo arrivava puntuale alle 10 del mattino nel suo ufficio in via di Villa Ada, come ogni giorno, al ministero, pettinata e truccatissima, e poi usciva alle 15 per pranzo inseguita dai cronisti di mezza Italia, con una normalità ostentata che era anche questo un gesto di sfida inaudito. “In Italia c’è così tanto autoritarismo fascista che il presidente del Consiglio non ha il potere di sostituire i suoi ministri”, diceva allora Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, che ovviamente è di Fratelli d’Italia: “Vedete che servirebbe il premierato?”. Ma poiché le dimissioni, soprattutto quelle che non vengono date, non misurano soltanto l’eleganza del dimissionando, ma misurano la grandezza politica e il prestigio di chi le chiede, il problema per il presidente del Consiglio stava diventando sempre più grosso, di ora in ora. Imbarazzante. “Se chiedi le dimissioni a ripetizione e non riesci a ottenerle abbassi un poco alla volta la soglia della tua autorevolezza, della tua credibilità e del tuo potere politico”, diceva l’ex ministro del Pd, Enzo Amendola. Gli uomini del centrosinistra, seduti in Transatlantico, alla Camera dei deputati, per un giorno intero hanno goduto come a uno spettacolo per le contorsioni e gli spasmi di una maggioranza che pure era stata apparentemente inscalfibile fino a lunedì scorso, fino all’esito infausto del referendum. Perché dentro Fratelli d’Italia, il partito in cui tutti adesso si muovono come piselli in scatola, la domanda che circolava sottovoce, nei corridoi di Montecitorio e nelle chat, non era più “quando si dimette” ma “perché Santanchè non si dimette”. E siccome i politici, quando non capiscono una cosa, tendono a immaginare la cosa peggiore e più intricata, le ipotesi si moltiplicavano con la fantasia barocca tipica dei momenti di crisi. Cosa nasconde Santanchè? Cosa teme che possa trovare, in quelle stanze di Villa Ada, un ministro nuovo che ci metta piede per la prima volta? Un ministero che ha gestito denaro, finanziamenti, bandi. E un ministero, soprattutto, che negli ultimi anni ha consumato i suoi dirigenti con una velocità inquietante – la segretaria generale Barbara Casagrande, il vicecapo dell’ufficio legislativo Michele Mongili, il primo portavoce Nicoletta Santucci, una pletora silenziosa di direttori generali che se ne sono andati o sono stati mandati via, in un clima che chi c’era dentro descrive come irrespirabile: si racconta addirittura, ma è certo una leggenda di corridoio, d’una rissa, a mani nude, tra l’ex segretaria generale e l’ex capo di gabinetto. Ipotesi, contorsioni logiche, dietrologismi, il vero, il falso e il verosimile che si fondono.