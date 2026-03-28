La piazza di Roma

Dagli Usa all'Europa, contro il sovranismo e la guerra. No Kings, identikit

Circa 15 mila attivisti scenderanno in piazza a Roma per la manifestazione nazionale del movimento che non vuole “sovrani” politici, economici e tecnologici, marciando sotto il segno dello slogan nato negli Stati Uniti. In nome del “no all’autoritarismo" in Italia dicono no anche al governo, chiedendone le dimissioni

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28 MAR 26
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Una donna con un cartello "No Wars! No ICE! No Kings!" durante una protesta contro l'attacco militare americano in Iran, a Times Square, New York, New York, USA, 28 Febbraio 2026. EPA/DEREK FRENCH

Non li hanno visti arrivare, i “No Kings”, anche se si teme da giorni la loro attrattiva sulle frange antagoniste: oggi saranno in piazza, a Roma, da tutta Italia, per la manifestazione nazionale del movimento che non vuole “sovrani” politici, economici e tecnologici, manifestazione che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha descritto come corteo potenzialmente a rischio di infiltrazione violenta, dopo i fatti di Torino (a fine gennaio, contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, con scontri e pestaggio di un agente) e del Parco degli Acquedotti di Roma (morte di due anarchici durante la preparazione di un ordigno). Non li hanno visti arrivare, i circa 15 mila che si apprestano a marciare in nome dello slogan nato negli Stati Uniti di Donald Trump nel giugno del 2025: “No Kings”, dicono gli attivisti, “vuol dire combattere un’idea sbagliata della politica che pensa alla leadership invece che ai processi collettivi”. Tradotto: una manifestazione che tiene alto lo slogan “senza re e le loro guerre”, sotto le insegne della “corona spezzata”, immagine comparsa sui muri di alcune città europee.
Sono i nuovi No global? In parte, per le istanze economico-ecologiche, ma anche no: l’idea è di andare contro i sovranismi dei leader carismatici prendendo come bersaglio polemico la figura stessa del capo, a partire dal movimento: reticolare, senza gerarchia. E’ l’idea comune ad altre mobilitazioni (sul cambiamento climatico o contro gli abusi del capitalismo, per esempio), idea che si scontra contro il primo problema: chi decide? E se, negli Stati Uniti, il nemico è Trump, in Europa lo è, spesso, la Commissione Europea (su temi come il riarmo, per esempio). No sovrani assoluti: questo il trait d’union (di qua e di là dell’Atlantico) tra piazze “No kings”, no alla guerra e bandiere Pro Pal. In corteo oggi anche in varie città europee e americane, i “No Kings” a Roma prevedono la partecipazione di Amnesty International, Cgil, Avs (attraverso il portavoce dei “No Kings Italia” Luca Blasi). Il ministero dell’Interno teme infiltrazioni anarco-antagoniste e pro Askatasuna. Intanto i “No Kings”, in nome del “no all’autoritarismo, no alla guerra, no al riarmo, no al genocidio e no alla repressione”, dicono no anche al governo, chiedendone le dimissioni.

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Marianna Rizzini è nata e cresciuta a Roma, tra il liceo Visconti e l'Università La Sapienza, assorbendo forse i tic di entrambi gli ambienti, ma più del Visconti che della Sapienza. Per fortuna l'hanno spedita per tempo a Milano, anche se poi è tornata indietro. Lavora al Foglio dai primi anni del Millennio e scrive per lo più ritratti di personaggi politici o articoli su sinistre sinistrate, Cinque Stelle e populisti del web, ma può capitare la paginata che non ti aspetti (strani individui, perfetti sconosciuti, storie improbabili, robot, film, cartoni animati). E' nata in una famiglia pazza, ma con il senno di poi neanche tanto. Vive a Trastevere, è mamma di Tea, esce volentieri, non è un asso dei fornelli.