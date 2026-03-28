Dagli Usa all'Europa, contro il sovranismo e la guerra. No Kings, identikit

Sono i nuovi No global? In parte, per le istanze economico-ecologiche, ma anche no: l’idea è di andare contro i sovranismi dei leader carismatici prendendo come bersaglio polemico la figura stessa del capo, a partire dal movimento: reticolare, senza gerarchia. E’ l’idea comune ad altre mobilitazioni (sul cambiamento climatico o contro gli abusi del capitalismo, per esempio), idea che si scontra contro il primo problema: chi decide? E se, negli Stati Uniti, il nemico è Trump, in Europa lo è, spesso, la Commissione Europea (su temi come il riarmo, per esempio). No sovrani assoluti: questo il trait d’union (di qua e di là dell’Atlantico) tra piazze “No kings”, no alla guerra e bandiere Pro Pal. In corteo oggi anche in varie città europee e americane, i “No Kings” a Roma prevedono la partecipazione di Amnesty International, Cgil, Avs (attraverso il portavoce dei “No Kings Italia” Luca Blasi). Il ministero dell’Interno teme infiltrazioni anarco-antagoniste e pro Askatasuna. Intanto i “No Kings”, in nome del “no all’autoritarismo, no alla guerra, no al riarmo, no al genocidio e no alla repressione”, dicono no anche al governo, chiedendone le dimissioni.