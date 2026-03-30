I giulivi manifestanti del corteo No Kings aderiscono all’identificazione americana e ignorante del re con il tiranno, senza tenere presente che: è grazie a Giovanni Senzaterra se sono state riconosciute costituzionalmente le prime libertà individuali; i primi semi della tolleranza religiosa in Europa e dei diritti per i nativi delle Americhe sono stati gettati da Carlo V d’Asburgo; senza Guglielmo III d’Orange non esisterebbe la rappresentanza parlamentare; è stata Maria Teresa d’Austria a introdurre l’istruzione obbligatoria, è stato Federico II di Prussia a pianificare le coltivazioni per sfamare il popolo; in Italia non avremmo avuto una costituzione, se non fosse stato per Carlo Alberto di Savoia, e non avremmo avuto nemmeno un’Italia, se non fosse stato per Vittorio Emanuele II; la pena di morte è stata abolita su istanza di Umberto I; perfino al raccapricciante Vittorio Emanuele III, in fin dei conti, dobbiamo il pur tardivo arresto di Mussolini e al corretto ritirarsi in buon ordine di Umberto II la pacifica transizione alla repubblica voluta da metà elettorato. La decapitazione del re ha portato alla dittatura di Cromwell in Inghilterra e al regime del Terrore in Francia; il nazismo è nato avvelenando una repubblica, il fascismo ha tentato di crearne una. Oggi non c’è traccia di re in Iran, in Corea del Nord o, se proprio dobbiamo dirlo, negli Stati Uniti di Trump, mentre sono monarchie le nazioni progressiste e socialdemocratiche come la Svezia o l’Olanda; il leader più sensato del mondo, il più benevolo ed equilibrato, è tecnicamente un monarca assoluto: Leone XIV. Se avesse davvero voluto difendere dei diritti anziché far caciara, il corteo avrebbe dovuto piuttosto intitolarsi Yes Kings: mi rendo conto, però, che partecipare a un corteo è un modo più comodo di passare il weekend rispetto a leggere qualche libro.