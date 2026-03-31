Dice: non li abbiamo visti arrivare, i giovani. E sia.In che direzione soffia lo Spirito del Tempo? Non è chiaro. Da giorni l’Opinionista Collettivo è in piena schizofrenia, impegnato a produrre temi di attualità sui giovani che ti pugnalano in diretta social e sui giovani che salveranno la democrazia in una primavera di bellezza. Di solito è un compito facile (si tratta di scrivere che il caso di cronaca X è sintomo lampante del male epocale Y sul quale, guarda tu la combinazione, ho appena pubblicato un libro). Stavolta però l’esercizio richiede particolare destrezza, è come dover orientare la propria vela retorica per catturare simultaneamente due Zeitgeist in linea di convergenza, la gelida tramontana nichilistica del giovane-con-telefonino e il caldo scirocco antifascista del giovane-con-Costituzione. Si rischia di scuffiare, di vorticare su sé stessi o, peggio, di restare immobili a mollo.ha provato a sfangarla con la sua manovra preferita, una spettacolare virata stretta: il 25 marzo ha scritto su Repubblica “La democrazia salvata dai giovani”, il 29 “I nostri figli perduti tra coltelli e smartphone”.